Что означает приостановка выдачи биометрических загранпаспортов

Что означает приостановка выдачи биометрических загранпаспортовВ «Гознаке» объяснили паузу повышенным спросом
Временная приостановка выдачи биометрических загранпаспортов не повлияет на возможность выезда россиян за рубеж или оформления виз, так как существуют старые формы паспортов, которые являются таким же полноценным документом, как и электронные, заявил «Ведомостям» 2 февраля председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
«Разница между паспортами лишь в том, что при прохождении паспортного контроля паспорт с чипом прикладывается к специальному прибору и информация считывается автоматически. Данные при паспорте старого образца вносятся в общую базу данных вручную, и поэтому прохождение контроля происходит чуть медленнее. В остальном никаких преимуществ электронный загранпаспорт не имеет перед старым», – объяснил он.
Портал «Госуслуги» со 2 февраля временно прекратил прием заявлений на загранпаспорта нового образца. «Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через портал «Госуслуги», дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе», – говорится в сообщении на сайте «Госуслуг».
При этом россиянам по-прежнему доступна услуга оформления заграничного паспорта старого образца. Он имеет более короткий срок действия (пять лет вместо десяти), в нем отсутствуют биометрические данные, меньше количество страниц (36 вместо 46 в паспорте нового образца) и включена информация о детях.
Минпромторг РФ объяснил приостановку «донастройкой техпроцессов для удовлетворения возросшего спроса». В ведомстве подчеркнули, что производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливалось.
Также представитель Минпромторга отметил, что модернизация предприятия «Микрон», выпускающего электронные компоненты, уже находится в процессе завершения.
«Гознак» объяснил временное прекращение выдачи загранпаспортов нового образца для россиян повышенным спросом на них.
«В последние месяцы на «Гознак» поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта», – сообщил представитель предприятия. В «Гознаке» отметили, что, по их расчетам, после завершения перенастройки оборудования и оптимизации технологических процессов ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца.
Даже сейчас действует возможность получить загранпаспорт старого образца, сообщила «Ведомостям» юрист, CEO Racio Consulting Group Наталья Голоснова. Тем, кто уже подал документы на получение загранпаспорта нового образца, надо ждать разъяснений, считает она.
«Думаю, что через какое-то время станет понятно – либо будет приостановка и чуть задержится исполнение услуги, либо им автоматически выдадут загранпаспорт старого образца с возвратом госпошлины», – сказала Голоснова.
«Ведомости» направили запросы в МВД и МИД.
За 2022 г. россияне оформили рекордное количество загранпаспортов – свыше 5,4 млн, что почти на 40% больше, чем годом ранее, сообщало МВД. Рекордным стал декабрь, в течение этого месяца было выдано более 560 000 загранпаспортов.
МИД России уже приостанавливало выдачу загранпаспортов нового образца в августе и сентябре 2022 г. Тогда в министерстве пояснили, что решение было принято с целью переформатирования электронного носителя – чипа, содержащего биометрические данные владельца.