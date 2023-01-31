Россияне оформили более 5,4 млн загранпаспортов за год

За январь – декабрь 2022 г. россияне оформили около 13,4 млн паспортов в сумме, – почти 8 млн внутренних и 5,4 млн заграничных, следует из материала Министерства внутренних дел. При этом уточнили, что за тот же период 2021 г. в России оформили более 3,8 млн загранов, что на полтора миллиона меньше.