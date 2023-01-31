Россияне оформили более 5,4 млн загранпаспортов за год
В России за 2022 г. было выдано более 5,4 млн заграничных паспортов, – на 1,5 млн больше, чем год назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные МВД.
За январь – декабрь 2022 г. россияне оформили около 13,4 млн паспортов в сумме, – почти 8 млн внутренних и 5,4 млн заграничных, следует из материала Министерства внутренних дел. При этом уточнили, что за тот же период 2021 г. в России оформили более 3,8 млн загранов, что на полтора миллиона меньше.
В августе и сентябре прошлого года МИД России приостанавливал выдачу загранпаспортов нового образца (на десять лет), вместо них предлагали оформить документ на пять лет. Тогда в министерстве пояснили, что решение было принято с целью переформатирования электронного носителя, – чипа, содержащего биометрические данные владельца.