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Россияне оформили более 5,4 млн загранпаспортов за год

Ведомости

В России за 2022 г. было выдано более 5,4 млн заграничных паспортов, – на 1,5 млн больше, чем год назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные МВД.

За январь – декабрь 2022 г. россияне оформили около 13,4 млн паспортов в сумме, – почти 8 млн внутренних и 5,4 млн заграничных, следует из материала Министерства внутренних дел. При этом уточнили, что за тот же период 2021 г. в России оформили более 3,8 млн загранов, что на полтора миллиона меньше.

В августе и сентябре прошлого года МИД России приостанавливал выдачу загранпаспортов нового образца (на десять лет), вместо них предлагали оформить документ на пять лет. Тогда в министерстве пояснили, что решение было принято с целью переформатирования электронного носителя, – чипа, содержащего биометрические данные владельца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных