Консульский департамент МИД России прекратил выдачу загранпаспортов нового поколения

Ранее РБК со ссылкой на данные МВД сообщал, что с января по июнь 2022 г. в России было выдано около 2,5 млн загранпаспортов, что на 45% больше, чем в аналогичном периоде 2021 г. – тогда этот показатель составлял 1,7 млн документов. Наибольшее количество документов было оформлено в марте 2022 г.: за этот месяц загранпаспорта получили 553 000 человек.