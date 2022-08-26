Консульский департамент МИД России прекратил выдачу загранпаспортов нового поколения
Консульский департамент министерства иностранных дел (МИД) России с 26 августа приостановил прием заявлений на выдачу паспортов нового поколения, сообщается на сайте департамента.
«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного», – говорится в сообщении.
Ранее РБК со ссылкой на данные МВД сообщал, что с января по июнь 2022 г. в России было выдано около 2,5 млн загранпаспортов, что на 45% больше, чем в аналогичном периоде 2021 г. – тогда этот показатель составлял 1,7 млн документов. Наибольшее количество документов было оформлено в марте 2022 г.: за этот месяц загранпаспорта получили 553 000 человек.
В июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ее коллега из Приднестровья Вячеслав Косинский попросил о помощи в связи с проблемой выдачи в непризнанной республике российских паспортов. После приостановки из-за пандемии работы выездного консульского пункта российского посольства люди не могут обменять заграничные паспорта России, и на середину июля очередь на получение загранпаспортов превышала 20 000 человек.