Москалькову попросили решить проблему с выдачей паспортов РФ в Приднестровье

Ранее помочь в разрешении ситуации пообещал глава российского МИДа Сергей Лавров, однако мер не последовало, пишет «Царьград». Без заграничного паспорта жители Приднестровья не могут выехать за пределы Молдавии, в том числе и посетить Россию, «где у большинства родственники, учеба, работа и т. д.», отмечает телеканал.