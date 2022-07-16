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Москалькову попросили решить проблему с выдачей паспортов РФ в Приднестровье

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ее коллега из Приднестровья попросил о помощи в связи с проблемой выдачи в непризнанной республике российских паспортов. Содержание письма уполномоченного Приднестровья приводит «Царьград».

«Ко мне обратился коллега — уполномоченный Приднестровья Вячеслав Косинский по проблеме продления и получения российских паспортов для граждан республики. Взяли в работу», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Уполномоченный по правам человека в Приднестровье Вячеслав Косинский, как пишет «Царьград», попросил Москалькову «оказать содействие разрешению кризиса в консульском обслуживании» россиян из Приднестровья. Отмечает, что в республике проживает около 220 000 российских граждан. 

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После приостановки из-за пандемии работы выездного консульского пункта российского посольства  люди не могут обменять заграничные паспорта РФ, у которых закончился срок действия, говорится в материале. Сейчас очередь на получение загранпаспортов превышает 20 000 человек.

Ранее помочь в разрешении ситуации пообещал глава российского МИДа Сергей Лавров, однако мер не последовало, пишет «Царьград». Без заграничного паспорта жители Приднестровья не могут выехать за пределы Молдавии, в том числе и посетить Россию, «где у большинства родственники, учеба, работа и т. д.», отмечает телеканал.

Приднестровский омбудсмен просит Москалькову «поднять проблему перед компетентными должностными лицами руководства Российской Федерации для ее рассмотрения и поиска путей скорейшего разрешения», говорится в обращении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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