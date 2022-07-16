Москалькову попросили решить проблему с выдачей паспортов РФ в Приднестровье
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ее коллега из Приднестровья попросил о помощи в связи с проблемой выдачи в непризнанной республике российских паспортов. Содержание письма уполномоченного Приднестровья приводит «Царьград».
«Ко мне обратился коллега — уполномоченный Приднестровья Вячеслав Косинский по проблеме продления и получения российских паспортов для граждан республики. Взяли в работу», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в Приднестровье Вячеслав Косинский, как пишет «Царьград», попросил Москалькову «оказать содействие разрешению кризиса в консульском обслуживании» россиян из Приднестровья. Отмечает, что в республике проживает около 220 000 российских граждан.
После приостановки из-за пандемии работы выездного консульского пункта российского посольства люди не могут обменять заграничные паспорта РФ, у которых закончился срок действия, говорится в материале. Сейчас очередь на получение загранпаспортов превышает 20 000 человек.
Ранее помочь в разрешении ситуации пообещал глава российского МИДа Сергей Лавров, однако мер не последовало, пишет «Царьград». Без заграничного паспорта жители Приднестровья не могут выехать за пределы Молдавии, в том числе и посетить Россию, «где у большинства родственники, учеба, работа и т. д.», отмечает телеканал.
Приднестровский омбудсмен просит Москалькову «поднять проблему перед компетентными должностными лицами руководства Российской Федерации для ее рассмотрения и поиска путей скорейшего разрешения», говорится в обращении.