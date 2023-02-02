Песков назвал технической приостановку выдачи загранпаспортов с чипами

В 2022 г. МИД РФ приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения почти на месяц — с 26 августа по 20 сентября. В ведомстве пояснили, что временное прекращение приема заявлений связано с техническими работами. В то же время граждане РФ по-прежнему могли получить загранпаспорт на 5 лет.