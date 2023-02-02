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Песков назвал технической приостановку выдачи загранпаспортов с чипами

Ведомости

Приостановка выдачи загранпаспортов с чипами связана с техническими проблемами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На остальные же принимают? Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта», – отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Портал «Госуслуги» сегодня предупредил о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца (на 10 лет) со 2 февраля. Ранее о заморозке выдачи биометрических паспортов предупредили жителей регионов России. Об этом писали «РИА Новости» со ссылкой на текст письма клиентской поддержки, которое оказалось в распоряжении агентства.

В 2022 г. МИД РФ приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения почти на месяц — с 26 августа по 20 сентября. В ведомстве пояснили, что временное прекращение приема заявлений связано с техническими работами. В то же время граждане РФ по-прежнему могли получить загранпаспорт на 5 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных