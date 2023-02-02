Песков назвал технической приостановку выдачи загранпаспортов с чипами
Приостановка выдачи загранпаспортов с чипами связана с техническими проблемами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На остальные же принимают? Наверняка какие-то там просто технические проблемы с чипами или еще что-то. Будьте проще, используйте обычные паспорта», – отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Портал «Госуслуги» сегодня предупредил о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца (на 10 лет) со 2 февраля. Ранее о заморозке выдачи биометрических паспортов предупредили жителей регионов России. Об этом писали «РИА Новости» со ссылкой на текст письма клиентской поддержки, которое оказалось в распоряжении агентства.
В 2022 г. МИД РФ приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения почти на месяц — с 26 августа по 20 сентября. В ведомстве пояснили, что временное прекращение приема заявлений связано с техническими работами. В то же время граждане РФ по-прежнему могли получить загранпаспорт на 5 лет.