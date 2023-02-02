«РИА Новости»: в регионах приостановили выдачу биометрических загранпаспортов до марта
Портал «Госуслуги» начал предупреждать жителей регионов России о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца (на 10 лет) до марта 2023 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст письма клиентской поддержки, которое оказалось в распоряжении агентства.
«Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения <...> приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 г.», — говорится в сообщении подразделения МВД на портале.
«РИА Новости» отмечают, что текст уведомления агентству прислал житель Оренбургской области. Уточняется, что для жителей Москвы сроки выдачи биометрических загранпаспортов не изменились.
В 2022 г. МИД РФ приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения почти на месяц — с 26 августа по 20 сентября. В ведомстве пояснили, что временное прекращение приема заявлений связано с техническими работами. В то же время граждане РФ по-прежнему могли получить паспорт на 5 лет.
Загранпаспорт нового поколения является биометрическим, он рассчитан на 10 лет. На титульной странице документа есть микрочип с информацией о владельце и сканами отпечатков его пальцев. В августе «Известия» со ссылкой на участников IT-рынка и источники, близкие к профильным ведомствам, писали, что приостановка выдачи биометрических паспортов связана с дефицитом чипов, необходимых для выпуска этих документов.