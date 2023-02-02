«РИА Новости»: в регионах приостановили выдачу биометрических загранпаспортов до марта

Загранпаспорт нового поколения является биометрическим, он рассчитан на 10 лет. На титульной странице документа есть микрочип с информацией о владельце и сканами отпечатков его пальцев. В августе «Известия» со ссылкой на участников IT-рынка и источники, близкие к профильным ведомствам, писали, что приостановка выдачи биометрических паспортов связана с дефицитом чипов, необходимых для выпуска этих документов.