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«РИА Новости»: в регионах приостановили выдачу биометрических загранпаспортов до марта

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Портал «Госуслуги» начал предупреждать жителей регионов России о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца (на 10 лет) до марта 2023 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст письма клиентской поддержки, которое оказалось в распоряжении агентства.

«Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения <...> приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 г.», — говорится в сообщении подразделения МВД на портале.

«РИА Новости» отмечают, что текст уведомления агентству прислал житель Оренбургской области. Уточняется, что для жителей Москвы сроки выдачи биометрических загранпаспортов не изменились.

В 2022 г. МИД РФ приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения почти на месяц — с 26 августа по 20 сентября. В ведомстве пояснили, что временное прекращение приема заявлений связано с техническими работами. В то же время граждане РФ по-прежнему могли получить паспорт на 5 лет. 

Загранпаспорт нового поколения является биометрическим, он рассчитан на 10 лет. На титульной странице документа есть микрочип с информацией о владельце и сканами отпечатков его пальцев. В августе «Известия» со ссылкой на участников IT-рынка и источники, близкие к профильным ведомствам, писали, что приостановка выдачи биометрических паспортов связана с дефицитом чипов, необходимых для выпуска этих документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных