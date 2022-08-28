В МИД России назвали причину приостановки выдачи загранпаспортов нового поколения
Консульский департамент Министерства иностранных дел приостановил прием заявлений на выдачу паспортов нового поколения из-за технических работ, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, — и выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются. Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Захарова отметила, что в связи с технологическим прогрессом бывают моменты, когда «нужно перезапускать систему». Она заявила, что подробности можно узнать на портале консульского департамента МИД России.
26 августа консульский департамент Министерства иностранных дел России сообщил о приостановке приема заявлений на выдачу паспортов нового поколения. «С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного», — говорится в сообщении.
Ранее РБК со ссылкой на данные МВД сообщил, что с января по июнь 2022 г. в России было выдано около 2,5 млн загранпаспортов, что на 45% больше, чем в аналогичном периоде 2021 г., — тогда этот показатель составлял 1,7 млн документов. Наибольшее количество документов было оформлено в марте 2022 г.: за этот месяц загранпаспорта получили 553 000 человек.