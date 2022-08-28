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В МИД России назвали причину приостановки выдачи загранпаспортов нового поколения

Ведомости

Консульский департамент Министерства иностранных дел приостановил прием заявлений на выдачу паспортов нового поколения из-за технических работ, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, — и выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются. Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Захарова отметила, что в связи с технологическим прогрессом бывают моменты, когда «нужно перезапускать систему». Она заявила, что подробности можно узнать на портале консульского департамента МИД России.

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26 августа консульский департамент Министерства иностранных дел России сообщил о приостановке приема заявлений на выдачу паспортов нового поколения. «С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного», — говорится в сообщении.

Ранее РБК со ссылкой на данные МВД сообщил, что с января по июнь 2022 г. в России было выдано около 2,5 млн загранпаспортов, что на 45% больше, чем в аналогичном периоде 2021 г., — тогда этот показатель составлял 1,7 млн документов. Наибольшее количество документов было оформлено в марте 2022 г.: за этот месяц загранпаспорта получили 553 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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