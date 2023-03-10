Жители Херсонской области смогут оформить полис ОМС через «Госуслуги»
У жителей Херсонской области появилась возможность оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку на «Госуслугах», сообщает администрация региона в Telegram-канале.
«Для получения электронного полиса ОМС нужна только подтвержденная учетная запись на портале [»Госуслуг»]. Процедура оформления документа достаточно простая, а сам полис ОМС готовится в течение одного рабочего дня. Как только система присваивает номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загружается автоматически», – говорится в сообщении.
Для того чтобы оформить полис ребенку, нужно указать данные свидетельства о рождении. «В дальнейшем это дает возможность быстрой записи на прием к врачу в онлайн-режиме — данные о полисе ОМС при обращении подтягиваются из личного кабинета автоматически», – добавили в администрации Херсонской области.
В начале января Минцифры сообщило, что оформить электронный полис ОМС можно на «Госуслугах». В ведомстве подчеркивали, что теперь носить с собой пластиковый или бумажный вариант документа не нужно. Его можно показать на экране телефона. Информация о полисе, его номер и другие данные всегда будут доступны в личном кабинете. Гражданин также при необходимости может поменять регион страхования, приостановить действие полиса и др.
30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.