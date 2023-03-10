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Жители Херсонской области смогут оформить полис ОМС через «Госуслуги»

Ведомости

У жителей Херсонской области появилась возможность оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку на «Госуслугах», сообщает администрация региона в Telegram-канале.

«Для получения электронного полиса ОМС нужна только подтвержденная учетная запись на портале [»Госуслуг»]. Процедура оформления документа достаточно простая, а сам полис ОМС готовится в течение одного рабочего дня. Как только система присваивает номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загружается автоматически», – говорится в сообщении.

Для того чтобы оформить полис ребенку, нужно указать данные свидетельства о рождении. «В дальнейшем это дает возможность быстрой записи на прием к врачу в онлайн-режиме — данные о полисе ОМС при обращении подтягиваются из личного кабинета автоматически», – добавили в администрации Херсонской области.

В начале января Минцифры сообщило, что оформить электронный полис ОМС можно на «Госуслугах». В ведомстве подчеркивали, что теперь носить с собой пластиковый или бумажный вариант документа не нужно. Его можно показать на экране телефона. Информация о полисе, его номер и другие данные всегда будут доступны в личном кабинете. Гражданин также при необходимости может поменять регион страхования, приостановить действие полиса и др. 

30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Ранее по теме: Электронный полис ОМС теперь можно оформить на «Госуслугах»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных