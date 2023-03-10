Жители Херсонской области смогут оформить полис ОМС через «Госуслуги»

В начале января Минцифры сообщило, что оформить электронный полис ОМС можно на «Госуслугах». В ведомстве подчеркивали, что теперь носить с собой пластиковый или бумажный вариант документа не нужно. Его можно показать на экране телефона. Информация о полисе, его номер и другие данные всегда будут доступны в личном кабинете. Гражданин также при необходимости может поменять регион страхования, приостановить действие полиса и др.