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СК возбудил уголовное дело после приостановки движения между станциями БКЛ

Ведомости

Уголовное дело было возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ после приостановки движения между станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) утром 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по Москве. 

«Следователями столичного Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро», – сказано в сообщении.

Установлено, что земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации. Следователи сейчас изымают строительную и проектную документацию. 

Утром 13 марта дептранс сообщил, что на БКЛ временно увеличены интервалы движения поездов. Позже стало известно, что нет движения поездов от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская». В 12:25 мск движение на БКЛ было восстановлено.

В дептрансе Москвы объяснили сбой в работе БКЛ незаконными работами застройщика «Донстрой». «Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с Московским метрополитеном компанией "Донстрой" были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь», – сказано в сообщении.

Уточняется, что по решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения обстоятельств.

Ранее по теме: Дептранс Москвы объяснил причину сбоя в движении поездов на БКЛ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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