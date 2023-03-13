Дептранс Москвы объяснил причину сбоя в движении поездов на БКЛ

1 марта президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли БКЛ метро в Москве. Глава государства принял участие в открытии в режиме видеоконференции. 7 февраля столичный мэр сообщил о завершении строительства БКЛ на встрече с Путиным и предложил ему принять участие в церемонии открытия. По словам мэра, БКЛ является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро».