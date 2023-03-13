Дептранс Москвы объяснил причину сбоя в движении поездов на БКЛ
Незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой» привели к остановке движения поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
«Из-за отсутствия строительного контроля, без согласования с Московским метрополитеном компанией "Донстрой" были организованы бурильные работы над тоннелем метро между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская". Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь», – говорится в сообщении.
В столичном дептрансе уточнили, движение поездов по внутренней стороне было остановлено на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская». Проводились восстановительные работы. Движение по внешней стороне не останавливалось, все пассажиры могли уехать альтернативными маршрутами.
Московский метрополитен обратился в Следственный комитет и ГУМВД для проведения необходимой проверки и возбуждения уголовного дела. По решению Мосгосстройнадзора строительство на площадке над тоннелем остановлено до выяснения обстоятельств.
Утром 13 марта дептранс сообщил, что на БКЛ временно увеличены интервалы движения поездов. Позже стало известно, что нет движения поездов от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская». В 12:25 мск движение на БКЛ было восстановлено.
1 марта президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли БКЛ метро в Москве. Глава государства принял участие в открытии в режиме видеоконференции. 7 февраля столичный мэр сообщил о завершении строительства БКЛ на встрече с Путиным и предложил ему принять участие в церемонии открытия. По словам мэра, БКЛ является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро».