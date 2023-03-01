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Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию (БКЛ) метро в Москве. Глава государства участвовал в открытии в режиме видеоконференции.

7 февраля Собянин сообщил о завершении строительства БКЛ на встрече с Путиным и предложил ему принять участие в церемонии открытия. По словам мэра, БКЛ является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро».

О завершении строительства последнего, восточного участка линии Собянин объявил 30 декабря 2022 г., назвав БКЛ «самым большим проектом в истории московского метро». БКЛ проходит через 34 района Москвы, население которых составляет 3,3 млн человек. Линия состоит из 31 станции метрополитена, часть из которых появились в районах, где раньше доступ к метро был существенно ограничен: например, в Нагатинском Затоне, Хорошево-Мневниках, Можайском.

Отмечается, что открытие нового участка линии сократит время в поездках на 35-45 минут.

Основа парка поездов БКЛ – составы российского производства «Москва-2020», предполагающие наличие широких дверей, сквозных проходов между вагонами, подсветку в цвет линии и USB-разъемы у каждого сиденья. Поезда оборудованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и большими информационными экранами.

Строительство первого участка Большого кольца велось с 2011 г. Осенью 2023 г. планируется также запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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