Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро в Москве
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию (БКЛ) метро в Москве. Глава государства участвовал в открытии в режиме видеоконференции.
7 февраля Собянин сообщил о завершении строительства БКЛ на встрече с Путиным и предложил ему принять участие в церемонии открытия. По словам мэра, БКЛ является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро».
О завершении строительства последнего, восточного участка линии Собянин объявил 30 декабря 2022 г., назвав БКЛ «самым большим проектом в истории московского метро». БКЛ проходит через 34 района Москвы, население которых составляет 3,3 млн человек. Линия состоит из 31 станции метрополитена, часть из которых появились в районах, где раньше доступ к метро был существенно ограничен: например, в Нагатинском Затоне, Хорошево-Мневниках, Можайском.
Отмечается, что открытие нового участка линии сократит время в поездках на 35-45 минут.
Основа парка поездов БКЛ – составы российского производства «Москва-2020», предполагающие наличие широких дверей, сквозных проходов между вагонами, подсветку в цвет линии и USB-разъемы у каждого сиденья. Поезда оборудованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и большими информационными экранами.
Строительство первого участка Большого кольца велось с 2011 г. Осенью 2023 г. планируется также запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов.