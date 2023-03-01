Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро в Москве

О завершении строительства последнего, восточного участка линии Собянин объявил 30 декабря 2022 г., назвав БКЛ «самым большим проектом в истории московского метро». БКЛ проходит через 34 района Москвы, население которых составляет 3,3 млн человек. Линия состоит из 31 станции метрополитена, часть из которых появились в районах, где раньше доступ к метро был существенно ограничен: например, в Нагатинском Затоне, Хорошево-Мневниках, Можайском.