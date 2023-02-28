В Кремле заявили об участии Путина в открытии Большой кольцевой линии 1 марта
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в открытии Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В церемонии открытия девяти последних станций БКЛ также примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, сотрудники московского метро и специалисты, принимавшие участие в строительстве новой линии.
7 февраля Собянин на встрече с Путиным, в ходе которой они обсудили итоги 2022 г., сообщил о завершении строительства БКЛ и предложил президенту принять участие в церемонии открытия. По словам Собянина, БКЛ является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро». Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы, где живут 3,3 млн человек. Открытие нового участка линии сократит время в поездках на 35-45 минут.
Строительство первого участка Большого кольца началось в 2011 г. Согласно информации на сайте мэра Москвы, общая протяженность БКЛ составит 70 км. На ней будет расположена 31 станция и три электродепо. Помимо этого уже осенью 2023 г. планируется запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов.