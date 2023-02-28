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В Кремле заявили об участии Путина в открытии Большой кольцевой линии 1 марта

Ведомости

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в открытии Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

В церемонии открытия девяти последних станций БКЛ также примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, сотрудники московского метро и специалисты, принимавшие участие в строительстве новой линии. 

7 февраля Собянин на встрече с Путиным, в ходе которой они обсудили итоги 2022 г., сообщил о завершении строительства БКЛ и предложил президенту принять участие в церемонии открытия. По словам Собянина, БКЛ является «крупнейшей магистралью в мире среди всех кольцевых линий метро». Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы, где живут 3,3 млн человек. Открытие нового участка линии сократит время в поездках на 35-45 минут.

Строительство первого участка Большого кольца началось в 2011 г. Согласно информации на сайте мэра Москвы, общая протяженность БКЛ составит 70 км. На ней будет расположена 31 станция и три электродепо. Помимо этого уже осенью 2023 г. планируется запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных