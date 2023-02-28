В Кремле заявили об участии Путина в открытии Большой кольцевой линии 1 марта

Строительство первого участка Большого кольца началось в 2011 г. Согласно информации на сайте мэра Москвы, общая протяженность БКЛ составит 70 км. На ней будет расположена 31 станция и три электродепо. Помимо этого уже осенью 2023 г. планируется запустить движение по двум Московским центральным диаметрам – МЦД-3, который свяжет Ленинградское и Казанское направление, и МЦД-4, который пройдет через семь центральных вокзалов.