Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы из-за нарушений

Теперь иностранцы должны пользоваться только видами транспорта, подготовленными туристическими службами, которые соответствуют стандартам «качественного и достойного туризма». Как отмечает агентство, в январе российский и украинский турист погибли в ДТП с мотоциклом, а в феврале полиция задержала российского туриста, катавшегося в состоянии алкогольного опьянения и врезавшегося в местного мотоциклиста.