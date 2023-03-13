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Общество

Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы из-за нарушений

Ведомости

Администрация индонезийского Бали запретила иностранным туристам передвигаться по острову на мотоциклах после череды ДТП, пишет Bloomberg.

Теперь иностранцы должны пользоваться только видами транспорта, подготовленными туристическими службами, которые соответствуют стандартам «качественного и достойного туризма». Как отмечает агентство, в январе российский и украинский турист погибли в ДТП с мотоциклом, а в феврале полиция задержала российского туриста, катавшегося в состоянии алкогольного опьянения и врезавшегося в местного мотоциклиста.

Пока непонятно, как этот запрет будет соблюдаться. Губернатор Бали Вайан Костер обратился за поддержкой в минюст страны, чтобы получить разрешение аннулировать визы туристам, использующим мотоциклы или совершающим другие нарушения.

Ранее сегодня Костер сообщил, что обратился в МИД и минюст страны с просьбой отменить упрощенную выдачу виз для граждан России и Украины. К такой инициативе губернатора подтолкнули жалобы на российских и украинских туристов в связи с нарушением ими визового режима.

АТОР со ссылкой на данные представительства министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России отмечает, что в 2022 г. Индонезию посетили 74 143 россиянина, что составляет 46% от показателей допандемийного периода, когда в 2019 г. в стране побывали порядка 158 900 российских туристов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных