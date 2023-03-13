Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы из-за нарушений
Администрация индонезийского Бали запретила иностранным туристам передвигаться по острову на мотоциклах после череды ДТП, пишет Bloomberg.
Теперь иностранцы должны пользоваться только видами транспорта, подготовленными туристическими службами, которые соответствуют стандартам «качественного и достойного туризма». Как отмечает агентство, в январе российский и украинский турист погибли в ДТП с мотоциклом, а в феврале полиция задержала российского туриста, катавшегося в состоянии алкогольного опьянения и врезавшегося в местного мотоциклиста.
Пока непонятно, как этот запрет будет соблюдаться. Губернатор Бали Вайан Костер обратился за поддержкой в минюст страны, чтобы получить разрешение аннулировать визы туристам, использующим мотоциклы или совершающим другие нарушения.
Ранее сегодня Костер сообщил, что обратился в МИД и минюст страны с просьбой отменить упрощенную выдачу виз для граждан России и Украины. К такой инициативе губернатора подтолкнули жалобы на российских и украинских туристов в связи с нарушением ими визового режима.
АТОР со ссылкой на данные представительства министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России отмечает, что в 2022 г. Индонезию посетили 74 143 россиянина, что составляет 46% от показателей допандемийного периода, когда в 2019 г. в стране побывали порядка 158 900 российских туристов.