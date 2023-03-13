Губернатор Бали предложил отменить упрощенный визовый режим для россиян и украинцев
Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер, выступая на пресс-конференции, предложил отменить упрощенную выдачу виз для граждан России и Украины. Об этом сообщает The Jakarta Post.
Он отметил, что уже направил соответствующий документ в министерство иностранных дел республики и министерство юстиции и прав человека. К такой инициативе губернатора подтолкнули жалобы на туристов из России и Украины в связи с нарушением ими визового режима.
АТОР со ссылкой на данные представительства министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России отмечает, что в 2022 г. Индонезию посетили 74 143 россиян, что составляет 46% от показателей допандемийного периода, когда в 2019 г. в стране побывали порядка 158 900 российских туристов.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что россиян, которые живут на Бали и предоставляют услуги без оформления необходимых документов, начали выслеживать в Instagram (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) и направлять официальные жалобы на них властях острова. Канал Baza отмечал, что в случае нарушения визового режима иностранцам грозит депортация.