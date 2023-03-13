Губернатор Бали предложил отменить упрощенный визовый режим для россиян и украинцев

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что россиян, которые живут на Бали и предоставляют услуги без оформления необходимых документов, начали выслеживать в Instagram (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) и направлять официальные жалобы на них властях острова. Канал Baza отмечал, что в случае нарушения визового режима иностранцам грозит депортация.