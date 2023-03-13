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Общество

Губернатор Бали предложил отменить упрощенный визовый режим для россиян и украинцев

Ведомости

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер, выступая на пресс-конференции, предложил отменить упрощенную выдачу виз для граждан России и Украины. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Он отметил, что уже направил соответствующий документ в министерство иностранных дел республики и министерство юстиции и прав человека. К такой инициативе губернатора подтолкнули жалобы на туристов из России и Украины в связи с нарушением ими визового режима.

АТОР со ссылкой на данные представительства министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России отмечает, что в 2022 г. Индонезию посетили 74 143 россиян, что составляет 46% от показателей допандемийного периода, когда в 2019 г. в стране побывали порядка 158 900 российских туристов.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что россиян, которые живут на Бали и предоставляют услуги без оформления необходимых документов, начали выслеживать в Instagram (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) и направлять официальные жалобы на них властях острова. Канал Baza отмечал, что в случае нарушения визового режима иностранцам грозит депортация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных