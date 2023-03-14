В России снизилась заболеваемость ковидом, ОРВИ и гриппом

13 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса, по его мнению, закончится в 2023 г. За три года с момента ее объявления зарегистрировано около 7 млн смертей, хотя общее число умерших из-за коронавируса существенно больше, добавил он.