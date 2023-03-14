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В России снизилась заболеваемость ковидом, ОРВИ и гриппом

Ведомости

В России вновь зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

О начале снижения заболеваемости по итогам восьмой недели 2023 г. ведомство сообщило 28 февраля, но на девятой неделе на 8% выросло число новых случаев ковида.

На десятой же неделе на территории России зарегистрировано около 80 000 случаев коронавируса, что на 11,5% меньше, чем неделю назад. Преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма «омикрон».

Заболеваемость ОРВИ и гриппом при этом снизилась на 19%, составив почти 760 000 случаев, после снижения на 14% и 27% в предыдущие две недели. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В.

В ведомстве добавили, что в России продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.

13 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса, по его мнению, закончится в 2023 г. За три года с момента ее объявления зарегистрировано около 7 млн смертей, хотя общее число умерших из-за коронавируса существенно больше, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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