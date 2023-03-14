В России снизилась заболеваемость ковидом, ОРВИ и гриппом
В России вновь зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
О начале снижения заболеваемости по итогам восьмой недели 2023 г. ведомство сообщило 28 февраля, но на девятой неделе на 8% выросло число новых случаев ковида.
На десятой же неделе на территории России зарегистрировано около 80 000 случаев коронавируса, что на 11,5% меньше, чем неделю назад. Преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма «омикрон».
Заболеваемость ОРВИ и гриппом при этом снизилась на 19%, составив почти 760 000 случаев, после снижения на 14% и 27% в предыдущие две недели. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В.
В ведомстве добавили, что в России продолжается реализация регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.
13 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса, по его мнению, закончится в 2023 г. За три года с момента ее объявления зарегистрировано около 7 млн смертей, хотя общее число умерших из-за коронавируса существенно больше, добавил он.