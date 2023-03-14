Стивен Сигал назвал себя русским «на миллион процентов»
Голливудский актер, продюсер и сценарист Стивен Сигал считает себя «на миллион процентов» русским. Об этом он заявил в ходе учредительного конгресса Международного движения русофилов.
«Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру. <...> Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
По официальным данным, родители отца Сигала переехали в США из Санкт-Петербурга. Однако ранее актер утверждал, что его дед был родом из одного из буддистских районов России, а в первой половине XX в. уехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родилась в Санкт-Петербурге.
В ноябре 2016 г. Стивен Сигал получил российское гражданство. Он также является гражданином Сербии и США. В 2018 г. кинодеятель стал спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей на общественных началах.
В мае 2021 г. Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду», а в августе 2022 г. посетил Донбасс. В феврале 2023 г. президент РФ Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы.
Помимо дипломатической и политической деятельности Сигал продолжает играть в фильмах и продюсировать их. В частности, в 2019 г. вышли картины «Вне закона» и «Главнокомандующий», в которых актер исполнил главные роли. Среди других известных работ Сигала — «Над законом», «В осаде», «Смерти вопреки».