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Стивен Сигал назвал себя русским «на миллион процентов»

Ведомости

Голливудский актер, продюсер и сценарист Стивен Сигал считает себя «на миллион процентов» русским. Об этом он заявил в ходе учредительного конгресса Международного движения русофилов.

«Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру. <...> Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»). 

По официальным данным, родители отца Сигала переехали в США из Санкт-Петербурга. Однако ранее актер утверждал, что его дед был родом из одного из буддистских районов России, а в первой половине XX в. уехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родилась в Санкт-Петербурге.

В ноябре 2016 г. Стивен Сигал получил российское гражданство. Он также является гражданином Сербии и США. В 2018 г. кинодеятель стал спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей на общественных началах. 

В мае 2021 г. Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду», а в августе 2022 г. посетил Донбасс. В феврале 2023 г. президент РФ Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы.

Помимо дипломатической и политической деятельности Сигал продолжает играть в фильмах и продюсировать их. В частности, в 2019 г. вышли картины «Вне закона» и «Главнокомандующий», в которых актер исполнил главные роли. Среди других известных работ Сигала — «Над законом», «В осаде», «Смерти вопреки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных