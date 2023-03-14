Стивен Сигал назвал себя русским «на миллион процентов»

«Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру. <...> Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — рассказал он (цитата по «РИА Новости»).