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Общество

Суд в Москве назначил избившим мужчину в метро до 12 лет колонии

Ведомости

Измайловский суд Москвы вынес приговоры избившим мужчину в вагоне метро, виновных приговорили к срокам от 8,5 до 12 лет лишения свободы. 

Магамали Ханмагомедова признали виновным по ч. 30, ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц), ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Ему назначили общий срок в виде 12 лет колонии.

Кроме того, 11 лет лишения свободы получил второй фигурант дела Ибрагим Мусалаев, которого признали виновным в покушении на убийство, а также нападении на полицейского и угрозе расправой. Третьего подельника Гасана Залибекова признали виновным только в покушении на убийство, его приговорили к 8,5 годам колонии. Суд также ограничил свободу всех осужденных на 1 год.

Троих нападавших задержали в Москве в октябре 2021 г. после того, как в сети появилось видео, на котором трое мужчин избивают ногами молодого человека в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии. Позже выяснилось, что конфликт произошел после того, как девушка сделала замечание мужчинам из-за их шумного поведения, чем вызвала агрессивную реакцию. За девушку заступился 25-летний Роман Ковалев, из-за чего на него напали. Нападавшие били молодого человека по голове и угрожали другим пассажирам метро расправой, если те попытаются вмешаться в драку.

В результате Ковалева госпитализировали с переломами лицевой кости и носа и с ушибами. При задержании один из фигурантов попытался ударить полицейского лезвием канцелярского ножа, а другой распылил перцовый баллончик. Изначально МВД завело дело о хулиганстве, однако позже СК переквалифицировал его как покушение на убийство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных