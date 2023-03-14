Суд в Москве назначил избившим мужчину в метро до 12 лет колонии

Троих нападавших задержали в Москве в октябре 2021 г. после того, как в сети появилось видео, на котором трое мужчин избивают ногами молодого человека в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии. Позже выяснилось, что конфликт произошел после того, как девушка сделала замечание мужчинам из-за их шумного поведения, чем вызвала агрессивную реакцию. За девушку заступился 25-летний Роман Ковалев, из-за чего на него напали. Нападавшие били молодого человека по голове и угрожали другим пассажирам метро расправой, если те попытаются вмешаться в драку.