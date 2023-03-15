В Екатеринбурге эвакуировали около 400 человек из-за пожара в метро

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 06:59 по местному времени (04:59 мск). «Всего были эвакуированы 385 человек, из них 58 детей. На происшествие реагировали 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава», – говорится в сообщении министерства.