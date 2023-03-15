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В Екатеринбурге эвакуировали около 400 человек из-за пожара в метро

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В метро Екатеринбурга произошел пожар в вентиляционной камере, сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 06:59 по местному времени (04:59 мск). «Всего были эвакуированы 385 человек, из них 58 детей. На происшествие реагировали 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава», – говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что пожар произошел из-за короткого замыкания «электрических кабелей на площади 1 погонный метр».

27 февраля в Москве на станции метро «Спортивная» произошло задымление после замыкания электропроводки. Все пассажиры были эвакуированы, а департамент транспорта столицы временно закрыл станцию. Никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных