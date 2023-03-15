В Екатеринбурге эвакуировали около 400 человек из-за пожара в метро
В метро Екатеринбурга произошел пожар в вентиляционной камере, сообщило региональное управление МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 06:59 по местному времени (04:59 мск). «Всего были эвакуированы 385 человек, из них 58 детей. На происшествие реагировали 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава», – говорится в сообщении министерства.
В ведомстве отметили, что пожар произошел из-за короткого замыкания «электрических кабелей на площади 1 погонный метр».
27 февраля в Москве на станции метро «Спортивная» произошло задымление после замыкания электропроводки. Все пассажиры были эвакуированы, а департамент транспорта столицы временно закрыл станцию. Никто не пострадал.