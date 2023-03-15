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Умер советский диссидент и правозащитник Сергей Григорьянц

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Советский диссидент, правозащитник и основатель журнала «Гласность» умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила его дочь Анна на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

Сергей Григорьянц родился 12 мая 1941 г. в Киеве. Он занимался литературной деятельностью. В 1974 г. переехал в Москву, где его осудили на пять лет лагерей из-за распространения запрещенных журналов. Позже, в 1983 г., в его отношении возбудили второе уголовное дело – по обвинению в антисоветской агитации.

В 1987 г. Григорянц создал журнал «Гласность», а спустя два года сформировал союз независимых журналистов и возглавил его. Григорьянц также основал правозащитный фонд «Гласность», одной из инициатив которого было создание Международного трибунала по военным преступлениям в Чечне, сказано на сайте правозащитника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных