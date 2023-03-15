Умер советский диссидент и правозащитник Сергей Григорьянц
Советский диссидент, правозащитник и основатель журнала «Гласность» умер в возрасте 81 года. Об этом сообщила его дочь Анна на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).
Сергей Григорьянц родился 12 мая 1941 г. в Киеве. Он занимался литературной деятельностью. В 1974 г. переехал в Москву, где его осудили на пять лет лагерей из-за распространения запрещенных журналов. Позже, в 1983 г., в его отношении возбудили второе уголовное дело – по обвинению в антисоветской агитации.
В 1987 г. Григорянц создал журнал «Гласность», а спустя два года сформировал союз независимых журналистов и возглавил его. Григорьянц также основал правозащитный фонд «Гласность», одной из инициатив которого было создание Международного трибунала по военным преступлениям в Чечне, сказано на сайте правозащитника.