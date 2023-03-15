Умер советский диссидент и правозащитник Сергей Григорьянц

Сергей Григорьянц родился 12 мая 1941 г. в Киеве. Он занимался литературной деятельностью. В 1974 г. переехал в Москву, где его осудили на пять лет лагерей из-за распространения запрещенных журналов. Позже, в 1983 г., в его отношении возбудили второе уголовное дело – по обвинению в антисоветской агитации.