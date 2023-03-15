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Общество

В нескольких регионах России начались забастовки сотрудников Wildberries

Ведомости

В нескольких регионах России началась забастовка операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. В частности, некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах, пишет Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников».

На фотографиях, которые публикуют в социальных сетях, пункты выдачи Wildberries закрыты, а на их дверях висит объявление: «В связи с массовой забастовкой по стране временно отказываем в обслуживании до тех пор, пока не удовлетворят наши требования и не вернут нашу заработную плату».

Вместе с тем в Москве некоторые ПВЗ продолжают работу. «РИА Новости» пишут, что в главном офисе компании нет протестующих.  

При этом в Wildberries опровергли информацию о забастовке некоторых сотрудников ПВЗ в ряде регионов Сибири, пишет «Коммерсантъ». Накануне, 14 марта, в Wildberries также заявили, что сведения о «забастовках» и закрытии ПВЗ не соответствуют действительности, они продолжают работать штатно.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что владельцы и представители ПВЗ интернет-магазина Wildberries осаждают офис компании в Москве по причине недовольства новыми условиями работы. Уточнялось, что речь идет о коллективной ответственности и взысканиях за возврат товара.

Владелица одного из пунктов рассказала агентству, что с августа Wildberries ввел штрафы для ПВЗ за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости. А уже на прошлой неделе размер санкции увеличился до 100%. По словам другого представителя ПВЗ, маркетплейс не выходит с предпринимателями на связь и не объясняет изменения в работе.

После сообщений о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы», Генпрокуратура поручила провести проверку этой информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных