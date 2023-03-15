В нескольких регионах России начались забастовки сотрудников Wildberries
В нескольких регионах России началась забастовка операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries. В частности, некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах, пишет Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников».
На фотографиях, которые публикуют в социальных сетях, пункты выдачи Wildberries закрыты, а на их дверях висит объявление: «В связи с массовой забастовкой по стране временно отказываем в обслуживании до тех пор, пока не удовлетворят наши требования и не вернут нашу заработную плату».
Вместе с тем в Москве некоторые ПВЗ продолжают работу. «РИА Новости» пишут, что в главном офисе компании нет протестующих.
Ранее «РИА Новости» сообщили, что владельцы и представители ПВЗ интернет-магазина Wildberries осаждают офис компании в Москве по причине недовольства новыми условиями работы. Уточнялось, что речь идет о коллективной ответственности и взысканиях за возврат товара.
Владелица одного из пунктов рассказала агентству, что с августа Wildberries ввел штрафы для ПВЗ за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости. А уже на прошлой неделе размер санкции увеличился до 100%. По словам другого представителя ПВЗ, маркетплейс не выходит с предпринимателями на связь и не объясняет изменения в работе.
После сообщений о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы», Генпрокуратура поручила провести проверку этой информации.