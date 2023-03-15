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Собянин отметил рост оборота в IТ, культурной и туристической сферах Москвы

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В январе оборот московских предприятий сферы услуг увеличился на 3%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Общий объем платных услуг, оказанных столичными предприятиями, в первый месяц 2023 г. достиг 228 млрд руб., уточнил столичный мэр.

По его словам, наибольший рост зафиксирован в электронных услугах и сервисах в области IT. «За январь 2023 г. заработано 12,7 млрд руб., что на 55,2% выше, чем в январе 2022-го. Такие высокие показатели связаны с ростом спроса в сегменте онлайн-кинотеатров», – написал Собянин.

Второе место по приросту оборотов занимают учреждения культуры. Как сообщил мэр Москвы, их выручка за год выросла на 41% и составила 9,1 млрд руб. Третье место досталось организациям курьерской доставки. Их обороты увеличились на 23,2% до 1,2 млрд руб. По словам Собянина, развитие интернет-торговли в столице поспособствовало этому.

«Также развитие внутреннего туризма привело к увеличению выручки гостиниц на 11,9% до 4,7 млрд руб.», – отметил столичный мэр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных