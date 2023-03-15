Собянин отметил рост оборота в IТ, культурной и туристической сферах Москвы

По его словам, наибольший рост зафиксирован в электронных услугах и сервисах в области IT. «За январь 2023 г. заработано 12,7 млрд руб., что на 55,2% выше, чем в январе 2022-го. Такие высокие показатели связаны с ростом спроса в сегменте онлайн-кинотеатров», – написал Собянин.