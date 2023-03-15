Собянин отметил рост оборота в IТ, культурной и туристической сферах Москвы
В январе оборот московских предприятий сферы услуг увеличился на 3%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Общий объем платных услуг, оказанных столичными предприятиями, в первый месяц 2023 г. достиг 228 млрд руб., уточнил столичный мэр.
По его словам, наибольший рост зафиксирован в электронных услугах и сервисах в области IT. «За январь 2023 г. заработано 12,7 млрд руб., что на 55,2% выше, чем в январе 2022-го. Такие высокие показатели связаны с ростом спроса в сегменте онлайн-кинотеатров», – написал Собянин.
Второе место по приросту оборотов занимают учреждения культуры. Как сообщил мэр Москвы, их выручка за год выросла на 41% и составила 9,1 млрд руб. Третье место досталось организациям курьерской доставки. Их обороты увеличились на 23,2% до 1,2 млрд руб. По словам Собянина, развитие интернет-торговли в столице поспособствовало этому.
«Также развитие внутреннего туризма привело к увеличению выручки гостиниц на 11,9% до 4,7 млрд руб.», – отметил столичный мэр.