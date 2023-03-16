В здании ФСБ в Ростовской области произошел пожар

В администрации Ростова-на-Дону уточнили, что жителям многоэтажных домов, расположенных рядом с местом происшествия, ничего не угрожает. По данным ТАСС, жильцов дома по Сиверса, 26 эвакуировали, также вывели жителей студенческого общежития Таможенной академии на Сиверса, 24.