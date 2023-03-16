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В здании ФСБ в Ростовской области произошел пожар

Ведомости

В здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области произошел пожар, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

По данным собеседника, пожару предшествовал взрыв. На место ЧП выехал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

В администрации Ростова-на-Дону уточнили, что жителям многоэтажных домов, расположенных рядом с местом происшествия, ничего не угрожает. По данным ТАСС, жильцов дома по Сиверса, 26 эвакуировали, также вывели жителей студенческого общежития Таможенной академии на Сиверса, 24.

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС России по региону, пожар произошел по адресу ул. Сиверса, 20. Он добавил, что подразделения выехали на место происшествия. На видео, опубликованном агентством, над зданием поднимаются клубы дыма.

Сигнал о возгорании поступил в 12.25 мск, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что предварительно причиной пожара стало замыкание электропроводки, из-за огня взорвались емкости с горюче-смазочными материалами. Огонь распространился на площади 800 кв. м, в результате обрушились две стены.

Губернатор добавил, что к тушению пожара привлечены 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС РФ. По его словам, один пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных