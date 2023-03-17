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Жители осажденного Сталинграда получат льготы ветеранов ВОВ

Ведомости

Жители осажденного Сталинграда получат те же льготы, что и ветераны Великой Отечественной войны, поправки об этом в законодательство подготовило правительство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер напомнил, что граждане, которые находились на территории города во время Сталинградской битвы, были награждены знаком «Житель осажденного Сталинграда».

«По поручению президента правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны, соответствующие гарантии социальной защиты», – сказал он.

К таким гарантиям относятся право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия за счет федерального бюджета. 2 февраля этого года исполнилось 80 лет со дня победы советских войск в Сталинградской битве.

Ранее в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества президент РФ Владимир Путин отметил подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и заявил, что нынешнее поколение российских солдат и офицеров «бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов». Путин также поздравил с праздником военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, которые участвуют в военной спецоперации на Украине и «героически сражаются с неонацизмом», «защищают наших людей на наших исторических территориях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных