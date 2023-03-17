Жители осажденного Сталинграда получат льготы ветеранов ВОВ
Жители осажденного Сталинграда получат те же льготы, что и ветераны Великой Отечественной войны, поправки об этом в законодательство подготовило правительство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер напомнил, что граждане, которые находились на территории города во время Сталинградской битвы, были награждены знаком «Житель осажденного Сталинграда».
«По поручению президента правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они получали такие же привилегии, как и ветераны Великой Отечественной войны, соответствующие гарантии социальной защиты», – сказал он.
К таким гарантиям относятся право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, а также возможность улучшить жилищные условия за счет федерального бюджета. 2 февраля этого года исполнилось 80 лет со дня победы советских войск в Сталинградской битве.
Ранее в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества президент РФ Владимир Путин отметил подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и заявил, что нынешнее поколение российских солдат и офицеров «бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов». Путин также поздравил с праздником военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, которые участвуют в военной спецоперации на Украине и «героически сражаются с неонацизмом», «защищают наших людей на наших исторических территориях».