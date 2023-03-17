Жители осажденного Сталинграда получат льготы ветеранов ВОВ

Ранее в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества президент РФ Владимир Путин отметил подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и заявил, что нынешнее поколение российских солдат и офицеров «бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов». Путин также поздравил с праздником военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, которые участвуют в военной спецоперации на Украине и «героически сражаются с неонацизмом», «защищают наших людей на наших исторических территориях».