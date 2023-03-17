Генпрокуратура признала нежелательным польский «Форум свободных народов постРоссии»
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России созданного в Польше общественного движения «Форум свободных народов постРоссии» (Free Nations of PostRussia Forum), сообщается на сайте ведомства.
«Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами», – говорится в сообщении.
Эта организация, как утверждается, распространяла также недостоверную информацию о спецоперации РФ на Украине, а ее постоянными экспертами выступают лица с ярко выраженной антироссийской позицией.
ГП направила информацию о принятом решении в Минюст, который теперь должен внести это движение в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.
6 марта Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной в России (Российское подразделение Transparency International было внесено в перечень НКО-иноагентов Минюста в апреле 2015 г. ). Такое решение было принято в связи с деятельностью организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны.