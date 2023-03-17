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Генпрокуратура признала нежелательным польский «Форум свободных народов постРоссии»

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России созданного в Польше общественного движения «Форум свободных народов постРоссии» (Free Nations of PostRussia Forum), сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а ее руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании, Чехии, призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами», – говорится в сообщении.

Эта организация, как утверждается, распространяла также недостоверную информацию о спецоперации РФ на Украине, а ее постоянными экспертами выступают лица с ярко выраженной антироссийской позицией.

ГП направила информацию о принятом решении в Минюст, который теперь должен внести это движение в перечень организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

6 марта Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной в России (Российское подразделение Transparency International было внесено в перечень НКО-иноагентов Минюста в апреле 2015 г. ). Такое решение было принято в связи с деятельностью организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных