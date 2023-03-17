Генпрокуратура признала нежелательным польский «Форум свободных народов постРоссии»

6 марта Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной в России (Российское подразделение Transparency International было внесено в перечень НКО-иноагентов Минюста в апреле 2015 г. ). Такое решение было принято в связи с деятельностью организации, которая «явно выходит за рамки декларированных целей и задач». В Генпрокуратуре добавили, что Transparency International вмешивалась во внутренние дела России, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны.