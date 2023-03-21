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РБК: в России появятся предупреждения о наркотиках в фильмах и книгах

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Уведомления о вреде наркотиков начнут появляться в книгах и фильмах. Об этом сообщил РБК со ссылкой на одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности законопроекты.

Изменения допускают распространение произведений литературы, искусства и науки, в которых содержится информация о наркотических веществах, – но только если в них не содержится информации о методах разработки, использования и изготовления наркотиков, местах их приобретения, а также если они были опубликованы до 1 января 2024 г.

После января будущего года распространение таких работ будет возможно только при наличии сообщения об ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, а также о том, что «их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью», следует из данных РБК.

В частности, законопроекты включают в себя запрет на выдачу прокатного удостоверения фильмам с пропагандой потребления и оборота наркотиков, такое предложение поступило от Министерства культуры России. Кроме того, предлагается внести в Уголовный кодекс статью, которая устанавливает ответственность за пропаганду через интернет потребления и незаконного оборота опасных веществ, совершенную имеющим административное наказание за аналогичное деяние или судимость за такое преступление гражданином.

Инициативы предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Законопроекты были внесены Министерством внутренних дел РФ.

13 февраля Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), который выступил заказчиком по проекту, рассказал, что задачей системы является выявление нарушений российского законодательства в изображениях и видеороликах. «Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как «экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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