РБК: в России появятся предупреждения о наркотиках в фильмах и книгах

Изменения допускают распространение произведений литературы, искусства и науки, в которых содержится информация о наркотических веществах, – но только если в них не содержится информации о методах разработки, использования и изготовления наркотиков, местах их приобретения, а также если они были опубликованы до 1 января 2024 г.