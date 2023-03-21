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Общество

К сотрудникам «Мемориала» пришли с обысками

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Следователи проводят обыски у сотрудников общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован) по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мемориала».

«На данный момент известно об обысках у Олега Орлова, Никиты Петрова, мамы Александры Поливановой — Марины, Яна Рачинского, Ирины Островской, Галины Иорданской и Алены Козловой. Обыски проходят по делу о «реабилитации нацизма», – говорится в сообщении.

Обыски проводятся Следственным комитетом (СК) РФ, также на них присутствуют сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом. Дело о реабилитации нацизма было возбуждено 3 марта после того, как в «списках жертв политического террора» оказались имена людей, которые были приговорены к трудовым лагерям за работу в немецком полицейском отряде и за измену Родине военнослужащим, уточнили в обществе со ссылкой на постановление.

Информацию о проводимых обысках также подтвердил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В декабре 2021 г. прокуратура Москвы подала в Верховный суд иск о ликвидации «Мемориала» из-за отсутствия маркировки материалов НКО – иностранного агента. Суд удовлетворил иск. Представитель прокуратуры настаивал в суде, что решение о ликвидации законно, поскольку отсутствие маркировки создает реальную угрозу и причинение вреда обществу, так как таким образом «Мемориал» препятствует должному контролю за своей деятельностью.

Ранее по теме: СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении жительницы Оренбургской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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