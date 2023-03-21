К сотрудникам «Мемориала» пришли с обысками

Обыски проводятся Следственным комитетом (СК) РФ, также на них присутствуют сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом. Дело о реабилитации нацизма было возбуждено 3 марта после того, как в «списках жертв политического террора» оказались имена людей, которые были приговорены к трудовым лагерям за работу в немецком полицейском отряде и за измену Родине военнослужащим, уточнили в обществе со ссылкой на постановление.