К сотрудникам «Мемориала» пришли с обысками
Следователи проводят обыски у сотрудников общества «Мемориал» (признан иностранным агентом и ликвидирован) по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мемориала».
«На данный момент известно об обысках у Олега Орлова, Никиты Петрова, мамы Александры Поливановой — Марины, Яна Рачинского, Ирины Островской, Галины Иорданской и Алены Козловой. Обыски проходят по делу о «реабилитации нацизма», – говорится в сообщении.
Обыски проводятся Следственным комитетом (СК) РФ, также на них присутствуют сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом. Дело о реабилитации нацизма было возбуждено 3 марта после того, как в «списках жертв политического террора» оказались имена людей, которые были приговорены к трудовым лагерям за работу в немецком полицейском отряде и за измену Родине военнослужащим, уточнили в обществе со ссылкой на постановление.
Информацию о проводимых обысках также подтвердил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В декабре 2021 г. прокуратура Москвы подала в Верховный суд иск о ликвидации «Мемориала» из-за отсутствия маркировки материалов НКО – иностранного агента. Суд удовлетворил иск. Представитель прокуратуры настаивал в суде, что решение о ликвидации законно, поскольку отсутствие маркировки создает реальную угрозу и причинение вреда обществу, так как таким образом «Мемориал» препятствует должному контролю за своей деятельностью.