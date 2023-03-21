Лукашенко рассказал об обнаружении предназначавшейся для терактов взрывчатки

В начале марта Лукашенко сообщил о задержании террориста и более 20 его соучастников, пытавшихся 26 февраля уничтожить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Тогда задержанный подтвердил, что действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). КГБ Белоруссии тогда отметил, что в подготовке теракта были задействованы в том числе «беглые белорусы», выступающие за свержение власти.