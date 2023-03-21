Лукашенко рассказал об обнаружении предназначавшейся для терактов взрывчатки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы республики изъяли арсенал оружия и взрывчатки в Гродно. Об этом со ссылкой на президента сообщило «БелТА».
«Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для "громких" терактов в отношении граждан и должностных лиц государственных органов. За что молодцы наши ребята – при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы «Альфа», – сказал Лукашенко.
Он добавил, что это является «очередным сигналом» и «необходимо быть готовым к любым событиям».
19 марта Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил, что в Гродно был ликвидирован иностранных гражданин, который оказал вооруженное сопротивление. По данным КГБ, его ликвидировали в ходе проведения «специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции».
В начале марта Лукашенко сообщил о задержании террориста и более 20 его соучастников, пытавшихся 26 февраля уничтожить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Тогда задержанный подтвердил, что действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). КГБ Белоруссии тогда отметил, что в подготовке теракта были задействованы в том числе «беглые белорусы», выступающие за свержение власти.