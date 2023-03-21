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Лукашенко рассказал об обнаружении предназначавшейся для терактов взрывчатки

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы республики изъяли арсенал оружия и взрывчатки в Гродно. Об этом со ссылкой на президента сообщило «БелТА».

«Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для "громких" терактов в отношении граждан и должностных лиц государственных органов. За что молодцы наши ребята – при такой острой ситуации, когда со стороны террористов применялись гранаты и оружие, не погиб ни один сотрудник группы «Альфа», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что это является «очередным сигналом» и «необходимо быть готовым к любым событиям».

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19 марта Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил, что в Гродно был ликвидирован иностранных гражданин, который оказал вооруженное сопротивление. По данным КГБ, его ликвидировали в ходе проведения «специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции».

В начале марта Лукашенко сообщил о задержании террориста и более 20 его соучастников, пытавшихся 26 февраля уничтожить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. Тогда задержанный подтвердил, что действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). КГБ Белоруссии тогда отметил, что в подготовке теракта были задействованы в том числе «беглые белорусы», выступающие за свержение власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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