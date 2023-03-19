КГБ Белоруссии сообщил о ликвидации вооруженного иностранца

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании террориста и более 20 его соучастников, пытавшихся 26 февраля уничтожить А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. По словам Лукашенко, задержанный является гражданином РФ и Украины, в 2014 г. он был завербован СБУ.