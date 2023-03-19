КГБ Белоруссии сообщил о ликвидации вооруженного иностранца
В Гродно в ходе спецоперации ликвидировали иностранного гражданина, он оказал вооруженное сопротивление, сообщается в воскресенье на сайте Комитета госбезопасности Белоруссии.
По данным КГБ, иностранца ликвидировали 19 марта в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции.
«Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ группа «А», – говорится в сообщении.
Следственное управление КГБ возбудило уголовное дело, совместно с МВД, государственным пограничным комитетом (ГПК) и другими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, добавили в КГБ. Там уточнили, что во время спецоперации в Гродно граждане и сотрудники силовых структур не пострадали.
На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании террориста и более 20 его соучастников, пытавшихся 26 февраля уничтожить А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. По словам Лукашенко, задержанный является гражданином РФ и Украины, в 2014 г. он был завербован СБУ.