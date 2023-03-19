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КГБ Белоруссии сообщил о ликвидации вооруженного иностранца

Ведомости

В Гродно в ходе спецоперации ликвидировали иностранного гражданина, он оказал вооруженное сопротивление, сообщается в воскресенье на сайте Комитета госбезопасности Белоруссии.

По данным КГБ, иностранца ликвидировали 19 марта в ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию республики с целью совершения террористической акции. 

«Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ группа «А», – говорится в сообщении.

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Следственное управление КГБ возбудило уголовное дело, совместно с МВД, государственным пограничным комитетом (ГПК)  и другими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, добавили в КГБ. Там уточнили, что во время спецоперации в Гродно граждане и сотрудники силовых структур не пострадали.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании террориста и более 20 его соучастников, пытавшихся 26 февраля уничтожить А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском. По словам Лукашенко, задержанный является гражданином РФ и Украины, в 2014 г. он был завербован СБУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных