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Верховный суд назвал преступлением сдачу в плен при возможности сопротивления

Ведомости

Верховный суд России разъяснил, что сдача в плен является преступлением (ст. 352.1 УК РФ) и наказывается лишением свободы на срок до 10 лет в том случае, когда она была добровольной. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на проект постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы. 

Уточняется, что если военнослужащий получил тяжелое ранение или контузию, в результате чего он физически не мог защищаться и противостоять противнику, это преступлением считаться не будет.

В Верховном суде обратили внимание, что госизменой сдача в плен будет считаться в том случае, когда военнослужащий начинает принимать участие в боевых действиях против России и на стороне противника. В этом случае сдача в плен будет квалифицироваться как госизмена в виде перехода на сторону противника. Максимальное наказание за госизмену (ст. 275 УК РФ) составляет лишение свободы на срок до 20 лет.  

Статья о госизмене была дополнена новым составом преступления – переходом на сторону противника в вооруженном конфликте или военных действиях, где принимает участие Россия, в прошлом году. 14 июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных