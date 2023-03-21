Верховный суд назвал преступлением сдачу в плен при возможности сопротивления

В Верховном суде обратили внимание, что госизменой сдача в плен будет считаться в том случае, когда военнослужащий начинает принимать участие в боевых действиях против России и на стороне противника. В этом случае сдача в плен будет квалифицироваться как госизмена в виде перехода на сторону противника. Максимальное наказание за госизмену (ст. 275 УК РФ) составляет лишение свободы на срок до 20 лет.