Верховный суд назвал преступлением сдачу в плен при возможности сопротивления
Верховный суд России разъяснил, что сдача в плен является преступлением (ст. 352.1 УК РФ) и наказывается лишением свободы на срок до 10 лет в том случае, когда она была добровольной. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на проект постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы.
Уточняется, что если военнослужащий получил тяжелое ранение или контузию, в результате чего он физически не мог защищаться и противостоять противнику, это преступлением считаться не будет.
В Верховном суде обратили внимание, что госизменой сдача в плен будет считаться в том случае, когда военнослужащий начинает принимать участие в боевых действиях против России и на стороне противника. В этом случае сдача в плен будет квалифицироваться как госизмена в виде перехода на сторону противника. Максимальное наказание за госизмену (ст. 275 УК РФ) составляет лишение свободы на срок до 20 лет.
Статья о госизмене была дополнена новым составом преступления – переходом на сторону противника в вооруженном конфликте или военных действиях, где принимает участие Россия, в прошлом году. 14 июля 2022 г. президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.