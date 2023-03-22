В ФСБ сообщили о пресечении работы фальшивомонетчиков в Дагестане
ФСБ и МВД раскрыли в Дагестане группу фальшивомонетчиков, которая изготавливала поддельные купюры номиналом 5000 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.
«Членами сообщества на территории Левашинского района Республики Дагестан организовано законспирированное масштабное производство фальшивых денежных знаков», — говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, годовой объем поддельных купюр превысил 1 млрд руб. Агентство «РИА Новости» пишет, что всего арестованы 11 членов группы.
Отмечается, что в нее входили подразделения, которые занимались сбытом крупных партий поддельных банкнот в различных субъектах России. В ходе обысков в по месту жительства задержанных в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Ростовской области силовики обнаружили поддельные купюры на сумму более 20 млн руб., а также оборудование для печати денег.
Ранее сегодня о задержании фальшивомонетчиков в Дагестане стало известно «Коммерсанту». Уточнялось, что в рамках расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве (ч. 1 ст. 186 УК РФ) были арестованы восемь мужчин в возрасте от 28 до 65 лет. Сейчас семеро из них содержатся в ИВС, еще одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Газета пишет, что в ходе обысков силовики изъяли фальшивые купюры на сумму более 6,3 млн руб. Кроме того, обнаружены восемь поддельных купюр ЦБ РФ номиналом 5000 руб., три листа с заготовками купюр достоинством $100, отрезки бумаги с изображением Бенджамина Франклина и другое оборудование для печати фальшивых банкнот. Кроме того, в цехе нашли магазин от автоматического оружия и 285 патронов.