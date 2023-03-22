Газета
Общество

В ФСБ сообщили о пресечении работы фальшивомонетчиков в Дагестане

Ведомости

ФСБ и МВД раскрыли в Дагестане группу фальшивомонетчиков, которая изготавливала поддельные купюры номиналом 5000 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

«Членами сообщества на территории Левашинского района Республики Дагестан организовано законспирированное масштабное производство фальшивых денежных знаков», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, годовой объем поддельных купюр превысил 1 млрд руб. Агентство «РИА Новости» пишет, что всего арестованы 11 членов группы.

Отмечается, что в нее входили подразделения, которые занимались сбытом крупных партий поддельных банкнот в различных субъектах России. В ходе обысков в по месту жительства задержанных в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Ростовской области силовики обнаружили поддельные купюры на сумму более 20 млн руб., а также оборудование для печати денег.

Ранее сегодня о задержании фальшивомонетчиков в Дагестане стало известно «Коммерсанту». Уточнялось, что в рамках расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве (ч. 1 ст. 186 УК РФ) были арестованы восемь мужчин в возрасте от 28 до 65 лет. Сейчас семеро из них содержатся в ИВС, еще одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Газета пишет, что в ходе обысков силовики изъяли фальшивые купюры на сумму более 6,3 млн руб. Кроме того, обнаружены восемь поддельных купюр ЦБ РФ номиналом 5000 руб., три листа с заготовками купюр достоинством $100, отрезки бумаги с изображением Бенджамина Франклина и другое оборудование для печати фальшивых банкнот. Кроме того, в цехе нашли магазин от автоматического оружия и 285 патронов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных