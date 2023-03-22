В ФСБ сообщили о пресечении работы фальшивомонетчиков в Дагестане

Ранее сегодня о задержании фальшивомонетчиков в Дагестане стало известно «Коммерсанту». Уточнялось, что в рамках расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве (ч. 1 ст. 186 УК РФ) были арестованы восемь мужчин в возрасте от 28 до 65 лет. Сейчас семеро из них содержатся в ИВС, еще одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.