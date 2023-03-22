В Белгородской области сообщили о погибшем при обстреле села Борисовка
При обстреле села Борисовка Волоконовского района Белгородской области один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района. Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего», – написал он.
По словам Гладкова, в результате произошедшего в трех частных домах были выбиты стекла и посечены фасады. Помимо этого, повреждения получили электро- и газоснабжение на территории населенного пункта.
В Белгородской области с февраля действует бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе также введен режим «среднего уровня реагирования». Помимо Белгородской области такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Севастополе, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.