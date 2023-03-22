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В Белгородской области сообщили о погибшем при обстреле села Борисовка

Ведомости

При обстреле села Борисовка Волоконовского района Белгородской области один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района. Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего», – написал он.

По словам Гладкова, в результате произошедшего в трех частных домах были выбиты стекла и посечены фасады. Помимо этого, повреждения получили электро- и газоснабжение на территории населенного пункта.

В Белгородской области с февраля действует бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе также введен режим «среднего уровня реагирования». Помимо Белгородской области такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Севастополе, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных