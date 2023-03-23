Суд в Москве приговорил иностранца к девяти годам за финансирование террористов

В Москве иностранца приговорили к девяти годам лишения свободы за создание Telegram-чата для сбора денег террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.