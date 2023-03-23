Суд в Москве приговорил иностранца к девяти годам за финансирование террористов
В Москве иностранца приговорили к девяти годам лишения свободы за создание Telegram-чата для сбора денег террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.
Мужчину признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Два года из назначенного судом срока он проведет в тюрьме, еще семь в исправительной колонии строгого режима, рассказали в ведомстве.
По данным следствия, осужденный создал группу в Telegram и организовал сбор денег, которые направлял в адрес членов ИГ через QIWI Кошелек и банковские карты. Также были задокументированы факты неоднократных денежных переводов лицам, участвующим в боевых действиях против правительственных сил Сирии.