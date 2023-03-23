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Суд в Москве приговорил иностранца к девяти годам за финансирование террористов

Ведомости

В Москве иностранца приговорили к девяти годам лишения свободы за создание Telegram-чата для сбора денег террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Москве и Московской области.

Мужчину признали виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Два года из назначенного судом срока он проведет в тюрьме, еще семь в исправительной колонии строгого режима, рассказали в ведомстве.

По данным следствия, осужденный создал группу в Telegram и организовал сбор денег, которые направлял в адрес членов ИГ через QIWI Кошелек и банковские карты. Также были задокументированы факты неоднократных денежных переводов лицам, участвующим в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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