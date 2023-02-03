Основателя издательства «Умма» осудили на 17 лет колонии за финансирование ИГ
Основателю крупнейшего мусульманского издательства «Умма» Асламбеку Эжаеву дали 17 лет колонии по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Следствие считает, что Эжаев не позднее 2012 г. организовал финансирование террористической деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России). По данным следователей, Эжаев перевел свыше 34 млн руб. лицам, находящимся в розыске на территории страны за террористическую деятельность.
Эжаева арестовали в Москве в апреле 2021 г. Как сообщало следствие, он был связан с «идеологом террористов» Саидом Бурятским, одним из лидеров боевиков на Северном Кавказе, убитым в 2010 г. После задержания следователями были проведены ряд обысков в квартирах и загородных домах Эжаева, где обнаружили банковские карты, которые он и использовал для отправки денежных средств группировке.
Мусульманское издательство «Умма» было основано в 2002 г. Как сказано на сайте издательского дома, он «выпускает в свет (и помогает издавать другим) правильные исламские книги». В 2020 г. суд в Самаре признал экстремистским изданный «Уммой» том русскоязычного издания толкования Корана богослова Абд ар-Рахмана ас-Саади. Помимо этого Минюст РФ внес в реестр и другие изданные книги.