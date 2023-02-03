Основателя издательства «Умма» осудили на 17 лет колонии за финансирование ИГ

Эжаева арестовали в Москве в апреле 2021 г. Как сообщало следствие, он был связан с «идеологом террористов» Саидом Бурятским, одним из лидеров боевиков на Северном Кавказе, убитым в 2010 г. После задержания следователями были проведены ряд обысков в квартирах и загородных домах Эжаева, где обнаружили банковские карты, которые он и использовал для отправки денежных средств группировке.