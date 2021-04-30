Основателя мусульманского издательства в России обвинили в финансировании ИГ
Основатель и владелец издательства исламской литературы «Умма» Асламбек Эжаев задержан в Москве по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). У его родственников дома обнаружена нарколаборатория. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
«В Москве задержан гражданин РФ Эжаев Асламбек Каспиевич, являвшийся участником глубоко законспирированной ячейки МТО ИГ», — сообщили в пресс-службе. По их данным, часть литературы, издаваемой в возглавляемым Эжаевым ИД, «носит ваххабитский толк, экстремистский характер» и пропагандирует идею «всемирного халифата», а также, по данным ФСБ, целенаправленно рассылалась мусульманам, находящимся в колониях и тюрьмах.
С 2012 г. Эжаев направил более 34 млн руб. в адрес лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме, рассказали в ведомстве. Операции проводились через банковские карты, а также «путем неформальной финансово-расчетной системы "Хавала", часто используемой для финансовой поддержки террористических организаций».
Дополнительно по месту проживания одного из близких родственников Эжаева обнаружена лаборатория по производству предположительно наркотических веществ растительного происхождения для сбыта.
Кроме того, в ведомстве заявили о связи Эжаева с влиятельными террористами. Он, по данным силовиков, также был связан с идеологом северокавказского вооруженного бандподполья Александром Тихомировым (кличка «Саид Бурятский»), убитого в 2010 г.
ИД «Умма» основан в 2002 г. в Москве как НКО, которая, по ее заявлению, «выпускает в свет (и помогает издавать другим) правильные исламские книги». Некоторые из них уже внесены в список экстремистских материалов Минюста России. В частности, в 2020 г. суд в Самаре признал экстремистским изданный «Уммой» первый том русскоязычного издания толкования Корана богослова Абд ар-Рахмана ас-Саади.