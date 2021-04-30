Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Основателя мусульманского издательства в России обвинили в финансировании ИГ

Ведомости

Основатель и владелец издательства исламской литературы «Умма» Асламбек Эжаев задержан в Москве по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). У его родственников дома обнаружена нарколаборатория. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«В Москве задержан гражданин РФ Эжаев Асламбек Каспиевич, являвшийся участником глубоко законспирированной ячейки МТО ИГ», — сообщили в пресс-службе. По их данным, часть литературы, издаваемой в возглавляемым Эжаевым ИД, «носит ваххабитский толк, экстремистский характер» и пропагандирует идею «всемирного халифата», а также, по данным ФСБ, целенаправленно рассылалась мусульманам, находящимся в колониях и тюрьмах.

С 2012 г. Эжаев направил более 34 млн руб. в адрес лиц, обоснованно подозреваемых в терроризме, рассказали в ведомстве. Операции проводились через банковские карты, а также «путем неформальной финансово-расчетной системы "Хавала", часто используемой для финансовой поддержки террористических организаций».

Дополнительно по месту проживания одного из близких родственников Эжаева обнаружена лаборатория по производству предположительно наркотических веществ растительного происхождения для сбыта.

Кроме того, в ведомстве заявили о связи Эжаева с влиятельными террористами. Он, по данным силовиков, также был связан с идеологом северокавказского вооруженного бандподполья Александром Тихомировым (кличка «Саид Бурятский»), убитого в 2010 г.

ИД «Умма» основан в 2002 г. в Москве как НКО, которая, по ее заявлению, «выпускает в свет (и помогает издавать другим) правильные исламские книги». Некоторые из них уже внесены в список экстремистских материалов Минюста России. В частности, в 2020 г. суд в Самаре признал экстремистским изданный «Уммой» первый том русскоязычного издания толкования Корана богослова Абд ар-Рахмана ас-Саади.

Ранее по теме: Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных