Основателя мусульманского издательства в России обвинили в финансировании ИГ

ИД «Умма» основан в 2002 г. в Москве как НКО, которая, по ее заявлению, «выпускает в свет (и помогает издавать другим) правильные исламские книги». Некоторые из них уже внесены в список экстремистских материалов Минюста России. В частности, в 2020 г. суд в Самаре признал экстремистским изданный «Уммой» первый том русскоязычного издания толкования Корана богослова Абд ар-Рахмана ас-Саади.