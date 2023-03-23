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Общество

Минпросвещения: в России почти не осталось беспризорных детей

Ведомости

В России практически не осталось беспризорных детей, директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.

«Развивая сейчас, в настоящее время систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, мы говорим о том, что практически у нас не осталось беспризорных детей. И это большое счастье, это большая работа», – приводит ее слова «РИА Новости».

По словам чиновницы, вопросы воспитания в образовательных учреждениях и взаимодействия с семьей для Минпросвещения являются ключевыми.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих – участников СВО призвал принять особые меры по поиску и поддержке беспризорных детей в зоне спецоперации.

Как писали ранее «Ведомости», в прошлом году 46% россиян практически ни разу не сделали пожертвования ни в каком виде, треть (35%) делали это редко, 7% – только однажды. Регулярно жертвует деньги в той или иной форме лишь каждый десятый гражданин (12%). По оценке экспертов, стремление помогать нуждающимся могло снизиться в связи с падением реальных доходов россиян. А если люди принимают решение сделать пожертвование, то лично в руки, минуя фонды и организации, к которым в обществе сохраняется недоверие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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