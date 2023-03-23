Минпросвещения: в России почти не осталось беспризорных детей

Как писали ранее «Ведомости», в прошлом году 46% россиян практически ни разу не сделали пожертвования ни в каком виде, треть (35%) делали это редко, 7% – только однажды. Регулярно жертвует деньги в той или иной форме лишь каждый десятый гражданин (12%). По оценке экспертов, стремление помогать нуждающимся могло снизиться в связи с падением реальных доходов россиян. А если люди принимают решение сделать пожертвование, то лично в руки, минуя фонды и организации, к которым в обществе сохраняется недоверие.