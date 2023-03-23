Мишустин пообещал рассмотреть возможность запрета вейпов в России

В июле 2022 г. Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах, а также о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. Помимо этого, по принципу ограничений на табачные изделия, был введен запрет на рекламу таких продуктов.