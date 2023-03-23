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Мишустин пообещал рассмотреть возможность запрета вейпов в России

Ведомости

Правительство России рассмотрит вопрос о запрете вейпов в стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления перед Государственной думой.

С таким предложением к нему обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин, который 18 января поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России.

«Есть, рассмотрим. Сформируем позицию», – ответил премьер (цитата по «РИА Новости»). Также о поддержке такого предложения, которое «увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, сокращает вредный фактор», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Запретить вейпы в России неоднократно призывали депутаты фракции ЛДПР. В январе 2022 г. стало известно, что партия разрабатывает законопроект, который ограничит продажу электронных сигарет подросткам. В июле пресс-служба ЛДПР сообщила, что данная инициатива была внесена в Госдуму.

В июле 2022 г. Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах, а также о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. Помимо этого, по принципу ограничений на табачные изделия, был введен запрет на рекламу таких продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных