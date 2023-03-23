Мишустин пообещал рассмотреть возможность запрета вейпов в России
Правительство России рассмотрит вопрос о запрете вейпов в стране, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления перед Государственной думой.
С таким предложением к нему обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин, который 18 января поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России.
«Есть, рассмотрим. Сформируем позицию», – ответил премьер (цитата по «РИА Новости»). Также о поддержке такого предложения, которое «увеличивает ожидаемую продолжительность жизни, сокращает вредный фактор», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Запретить вейпы в России неоднократно призывали депутаты фракции ЛДПР. В январе 2022 г. стало известно, что партия разрабатывает законопроект, который ограничит продажу электронных сигарет подросткам. В июле пресс-служба ЛДПР сообщила, что данная инициатива была внесена в Госдуму.
В июле 2022 г. Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах, а также о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. Помимо этого, по принципу ограничений на табачные изделия, был введен запрет на рекламу таких продуктов.