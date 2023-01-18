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Володин поручил рассмотреть возможность запрета вейпов в России

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — уточнил Володин.

18 января Госдума во втором и сразу в третьем чтениях приняла закон об увеличении акцизов на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина, следует из думской электронной базы. Ставки акцизов на табачные изделия увеличатся с 1 марта 2023 г.

Поправки в налоговый кодекс предложили сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын. Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2022 г. В первом чтении его одобрили в сентябре 2022 г. с условием внесения поправок.

Кроме того, с 15 декабря 2022 г. правительство РФ обязало маркировать жидкости для вейпов и одноразовых паровых устройств.

Запретить вейпы в России также неоднократно призывали депутаты фракции ЛДПР. В январе 2022 г. стало известно, что партия разрабатывает законопроект, который ограничит продажу электронных сигарет подросткам. В июле пресс-служба ЛДПР сообщила, что данная инициатива была внесена в Госдуму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных