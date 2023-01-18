Володин поручил рассмотреть возможность запрета вейпов в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты внести предложения по возможному запрету вейпов в России. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
«Речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов», — уточнил Володин.
18 января Госдума во втором и сразу в третьем чтениях приняла закон об увеличении акцизов на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина, следует из думской электронной базы. Ставки акцизов на табачные изделия увеличатся с 1 марта 2023 г.
Поправки в налоговый кодекс предложили сенаторы Андрей Кутепов и Алексей Синицын. Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2022 г. В первом чтении его одобрили в сентябре 2022 г. с условием внесения поправок.
Кроме того, с 15 декабря 2022 г. правительство РФ обязало маркировать жидкости для вейпов и одноразовых паровых устройств.
Запретить вейпы в России также неоднократно призывали депутаты фракции ЛДПР. В январе 2022 г. стало известно, что партия разрабатывает законопроект, который ограничит продажу электронных сигарет подросткам. В июле пресс-служба ЛДПР сообщила, что данная инициатива была внесена в Госдуму.