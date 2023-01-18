Володин поручил рассмотреть возможность запрета вейпов в России

18 января Госдума во втором и сразу в третьем чтениях приняла закон об увеличении акцизов на сигареты и жидкости для электронных систем доставки никотина, следует из думской электронной базы. Ставки акцизов на табачные изделия увеличатся с 1 марта 2023 г.