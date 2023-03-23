В Рязани переименовали две улицы по обращению Союза православных женщин

В январе председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград в честь Сталинградской битвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о данной инициативе, заявил, что на уровне президента не идет обсуждение о переименовании Волгограда в Сталинград, при этом к этой теме нужно подходить аккуратно, поскольку, согласно опросам, жители города не поддерживают подобные инициативы.