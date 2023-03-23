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Общество

В Рязани переименовали две улицы по обращению Союза православных женщин

Ведомости

Городская дума Рязани в четверг приняла решение о переименовании улиц 1-я и 2-я Безбожная по просьбе регионального отделения Международной общественной организации (МОО) «Союз православных женщин», передает ТАСС со ссылкой на представительницу организации.

«Инициатива о переименовании улиц принадлежит региональному отделению "Союз православных женщин". Как улица может быть Безбожной в то время, когда в России сейчас происходят такие события, идет специальная военная операция», – пояснила представительница организации. Улицы 1-я и 2-я Безбожная теперь называются 1-й и 2-й Вокзальный проезд соответственно. 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании речки Шайтанки в Преображенку в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Вопрос о переименовании реки направила в городскую думу организация историков и краеведов. За новое название граждане голосовали на портале «Живем на Севере». За Преображенку проголосовали 159 человек, против — 112.

По словам председателя общественной организации «Военно-исторический клуб МВК им. И.С. Шемановского» Александра Займидороги, первоначальное название реки Шайтанка возникло из-за «трудности перевода».

В январе председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград в честь Сталинградской битвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о данной инициативе, заявил, что на уровне президента не идет обсуждение о переименовании Волгограда в Сталинград, при этом к этой теме нужно подходить аккуратно, поскольку, согласно опросам, жители города не поддерживают подобные инициативы.

Песков обратил внимание на результаты опроса ВЦИОМа от 1 февраля 2023 г., которые показали, что 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают переименование города в Сталинград.

Ранее по теме: В Кремле заявили о нежелании волгоградцев переименовывать город в Сталинград
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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