Путин поручил подумать над включением расходов на окна и двери в ипотеку на новостройки

Уточняется, что поручения были даны по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса России, которое прошло 10 февраля. Во время этого совещания глава государства попросил доложить о том, что сделано и планируется сделать для увеличения выпуска отечественного оборудования и комплектующих, а также для продвижения профильных исследований по этому поводу.