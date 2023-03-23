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Путин поручил подумать над включением расходов на окна и двери в ипотеку на новостройки

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил подумать над включением в ипотеку на новостройки расходов на окна, двери и встроенную мебель российского производства. Это поручение было дано правительству совместно с Дом.РФ, ЦБ и Агентством по страхованию вкладов, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства», – сказано в поручении. 

Поручение должно быть исполнено до 1 июня, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко.

Уточняется, что поручения были даны по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса России, которое прошло 10 февраля. Во время этого совещания глава государства попросил доложить о том, что сделано и планируется сделать для увеличения выпуска отечественного оборудования и комплектующих, а также для продвижения профильных исследований по этому поводу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных