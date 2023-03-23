Путин поручил подумать над включением расходов на окна и двери в ипотеку на новостройки
«Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства», – сказано в поручении.
Поручение должно быть исполнено до 1 июня, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко.
Уточняется, что поручения были даны по итогам совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса России, которое прошло 10 февраля. Во время этого совещания глава государства попросил доложить о том, что сделано и планируется сделать для увеличения выпуска отечественного оборудования и комплектующих, а также для продвижения профильных исследований по этому поводу.