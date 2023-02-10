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Экономика

Путин призвал сократить зависимость от зарубежных партнеров в лесопромышленности

Ведомости

Российский лесопромышленный комплекс должен снижать зависимость от зарубежных партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию этой отрасли, передает пресс-служба Кремля.

«Конечно, ключевой вопрос – это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса. К сожалению, здесь пока сохраняется высокая зависимость от зарубежных партнеров. Я прекрасно понимаю, да и все мы понимаем, что задача непростая, но, безусловно, эту зависимость нужно преодолевать», – сказал глава государства.

Президент попросил участников совещания в ходе своих докладов акцентировать внимание на развитии российской технологической базы деревообработки. Путин попросил их доложить о том, что «уже сделано и планируется сделать для увеличения выпуска отечественного оборудования и комплектующих, а также для продвижения профильных исследований на этот счет». Глава государства подчеркнул, что это в том числе важно для модернизации российской целлюлозно-бумажной промышленности. «Здесь надо увеличить глубину переработки, осваивать новые виды продукции для различных отраслей экономики», – продолжил Путин.

В ходе своего выступления глава государства отметил, что на долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины. Путин назвал это большим преимуществом страны как с точки зрения экологии, так и с позиции индустриального развития. «Вопрос в том, насколько рачительно мы распоряжаемся этим ресурсом», – обратил внимание президент.

Сегодня Путин в ходе рабочей поездки в Архангельскую область посетил Устьянский лесопромышленный комплекс. Предприятие было построено в 2011 г. Устьянский семеноводческий комплекс является одним из шести центров по воспроизводству леса в России, на котором ведется весь цикл подготовки посадочного материала.

Ранее по теме: Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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