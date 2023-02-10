Путин призвал сократить зависимость от зарубежных партнеров в лесопромышленности

Президент попросил участников совещания в ходе своих докладов акцентировать внимание на развитии российской технологической базы деревообработки. Путин попросил их доложить о том, что «уже сделано и планируется сделать для увеличения выпуска отечественного оборудования и комплектующих, а также для продвижения профильных исследований на этот счет». Глава государства подчеркнул, что это в том числе важно для модернизации российской целлюлозно-бумажной промышленности. «Здесь надо увеличить глубину переработки, осваивать новые виды продукции для различных отраслей экономики», – продолжил Путин.