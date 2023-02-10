Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Архангельскую область посетил Устьянский лесопромышленный комплекс, сообщила пресс-служба Кремля.
«Глава государства осмотрел лесопильный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр, ознакомился с информационными стендами о группе компаний "УЛК", – говорится в сообщении.
Предприятие было построено в 2011 г., как отметили в Кремле, Устьянский семеноводческий комплекс является одним из шести центров по воспроизводству леса в России, на котором ведется весь цикл подготовки посадочного материала.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин также планирует встретиться с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.
6 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин продолжит встречаться с руководителями регионов. «Действительно, президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», – сказал он. Полномочия Цыбульского на посту губернатора истекают в 2025 г.