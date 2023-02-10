Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области

6 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин продолжит встречаться с руководителями регионов. «Действительно, президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», – сказал он. Полномочия Цыбульского на посту губернатора истекают в 2025 г.