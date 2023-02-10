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Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области

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Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Архангельскую область посетил Устьянский лесопромышленный комплекс, сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства осмотрел лесопильный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр, ознакомился с информационными стендами о группе компаний "УЛК", – говорится в сообщении.

Предприятие было построено в 2011 г., как отметили в Кремле, Устьянский семеноводческий комплекс является одним из шести центров по воспроизводству леса в России, на котором ведется весь цикл подготовки посадочного материала.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин также планирует встретиться с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

6 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин продолжит встречаться с руководителями регионов. «Действительно, президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», – сказал он. Полномочия Цыбульского на посту губернатора истекают в 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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