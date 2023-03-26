Росстат: продолжительность жизни в России увеличилась на рекордные 2,66 года

Показатель по итогам прошлого года увеличился до 72,76 года, следует из данных Росстата. С начала пандемии коронавируса продолжительность жизни в стране снизижалась: на 1,8 года в 2020 г. и еще на 1,4 года – в 2021 г. В современной России продолжительность жизни никогда не росла более чем на 1,3 года: такие данные фиксировались в 2006 и 1996 гг., отмечает РБК.