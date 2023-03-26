Росстат: продолжительность жизни в России увеличилась на рекордные 2,66 года
Показатель по итогам прошлого года увеличился до 72,76 года, следует из данных Росстата. С начала пандемии коронавируса продолжительность жизни в стране снизижалась: на 1,8 года в 2020 г. и еще на 1,4 года – в 2021 г. В современной России продолжительность жизни никогда не росла более чем на 1,3 года: такие данные фиксировались в 2006 и 1996 гг., отмечает РБК.
По подсчетам издания на основе данных Росстата, рост по итогам прошлого года наблюдается во всех регионах страны, за исключением Ингушетии. В этом субъекте ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 2,15 года до 78,37 года. Заметнее всего показатель увеличился в Саратовской области (+3,79 года до 72,87), Татарстане (+3,65 года до 74,93), Москве (+3,64 года до 78,19), Рязанской (+3,59 года до 72,2) и Липецкой (+3,55 года до 72,13) областях.
В конце 2022 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России к концу года составит 72,4 года. По словам министра, показатели улучшились по сравнению с 2021 г. на 2,4 года.
В декабре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что снижение смертности в РФ фиксируется по всем причинам смерти, в том числе по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям. Москва опередила российские показатели, здесь снижение смертности составило 25,5% за первые 10 месяцев, говорила она.
Летом 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.