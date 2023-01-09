В Минздраве сообщили о самом низком показателе смертности с 2020 года
С 30 декабря 2022 г. по 5 января 2023 г. смертность в России снизилась на 20% по сравнение с тем же периодом прошлого года, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает ТАСС. Показатель стал самым низким с 2020 г.
«По оперативным данным, в период с 30 декабря по 5 января в стране от всех причин умерло на 20% меньше людей, чем за тот же период прошлого года, что является самым низким показателем с 2020 г. включительно», — заявил Кузнецов.
В тоже время, по информации ведомства, смертность от внешних причин за вышеупомянутый период увеличилась на 15% к уровню 2022 г.
В середине декабря вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Моя поликлиника» сообщила, что за 10 месяцев 2022 г. смертность в России сократилась на 19%. По ее словам, снижение отмечается по всем причинам смерти, в том числе по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям. Москва опередила российские показатели, здесь снижение смертности составило 25,5%, заключила вице-премьер.
Летом президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.