Голикова сообщила о снижении смертности в России на 19%
За 10 месяцев текущего года смертность в России сократилась на 19%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Моя поликлиника».
«2022 г. для нас является годом, когда мы постепенно, очень надеюсь, что в 2023 г. мы совсем выправим эту ситуацию, мы возвращаемся к показателям смертности доковидного периода. За 10 месяцев прошедшего года общая смертность в РФ в целом снизилась на 19%», — отметила Голикова (цитата по ТАСС).
По ее словам, снижение отмечается по всем причинам смерти, в том числе по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям. Москва опередила российские показатели, здесь снижение смертности составило 25,5%, заключила вице-премьер.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил о том, что ожидаемая продолжительность жизни в России с конца прошлого года выросла на 1,8 года. По его словам, ожидается, что данный показатель к концу 2022 г. будет больше.
Летом президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.