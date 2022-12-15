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Голикова сообщила о снижении смертности в России на 19%

Ведомости

За 10 месяцев текущего года смертность в России сократилась на 19%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Моя поликлиника».

«2022 г. для нас является годом, когда мы постепенно, очень надеюсь, что в 2023 г. мы совсем выправим эту ситуацию, мы возвращаемся к показателям смертности доковидного периода. За 10 месяцев прошедшего года общая смертность в РФ в целом снизилась на 19%», — отметила Голикова (цитата по ТАСС).

По ее словам, снижение отмечается по всем причинам смерти, в том числе по болезням системы кровообращения, злокачественным новообразованиям. Москва опередила российские показатели, здесь снижение смертности составило 25,5%, заключила вице-премьер.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил о том, что ожидаемая продолжительность жизни в России с конца прошлого года выросла на 1,8 года. По его словам, ожидается, что данный показатель к концу 2022 г. будет больше.

Летом президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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