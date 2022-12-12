Глава Минздрава заявил об увеличении продолжительности жизни

На вебинаре Минздрава о повышении доступности медицинской помощи в первичном звене Мурашко отметил важность уже сейчас заложить подходы, позволяющие менять показатель ожидаемой продолжительности жизни быстрее. «Хотя сегодня эта скорость, за один год почти два года, — это высокий уровень изменений», — отметил глава ведомства. По его словам, это связано также с тем, что в предыдущий период этот показатель снижался вследствие инфекционных заболеваний.