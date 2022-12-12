Глава Минздрава заявил об увеличении продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительности жизни в России с конца прошлого года выросла на 1,8 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Мы вернулись уже к показателям ниже 2019 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась от конца 2021 года до сегодняшнего дня на 1,8 года», — заявил министр здравоохранения. По его словам, ожидается, что данный показатель к концу 2022 г. будет больше.
На вебинаре Минздрава о повышении доступности медицинской помощи в первичном звене Мурашко отметил важность уже сейчас заложить подходы, позволяющие менять показатель ожидаемой продолжительности жизни быстрее. «Хотя сегодня эта скорость, за один год почти два года, — это высокий уровень изменений», — отметил глава ведомства. По его словам, это связано также с тем, что в предыдущий период этот показатель снижался вследствие инфекционных заболеваний.
Как сообщила в октябре заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Валерия Гульшина, в России ожидаемая продолжительность жизни за два года сократилась на 3,3 года в результате пандемии COVID-19.
Летом 2022 г. президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.