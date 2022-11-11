Росстат сообщил о снижении смертности в России в сентябре на 25%
Смертность в России в сентябре снизилась на 25,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата. Рождаемость при этом снизилась на 7,5%.
Согласно подсчету ведомства, в сентябре умерли почти 151 000 человек против почти 202 000 в сентябре прошлого года. Родились в августе около 112 500 младенцев против 121 600 в сентябре 2021 г.
Число умерших за январь-сентябрь снизилось на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Естественная убыль населения России за девять месяцев текущего года составила более 463 000 человек против почти 676 000 человек за январь-сентябрь прошлого года.
Росстат в октябре решил больше не публиковать оперативную информацию о смертности от коронавируса. При этом, напомнили в ведомстве, данные о количестве умерших в 2022 г. с указанием причин смерти появятся в июне 2023 г., как того требует федеральный план статистических работ. Оперативную статистику по смертности от ковида ведомство публиковало со II квартала 2020 г.
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