Росстат сообщил о снижении смертности в России в сентябре на 25%

Росстат в октябре решил больше не публиковать оперативную информацию о смертности от коронавируса. При этом, напомнили в ведомстве, данные о количестве умерших в 2022 г. с указанием причин смерти появятся в июне 2023 г., как того требует федеральный план статистических работ. Оперативную статистику по смертности от ковида ведомство публиковало со II квартала 2020 г.