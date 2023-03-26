Москалькова призвала правозащитников обратить внимание на действия полиции Франции

23 марта в протестах против пенсионной реформы во Франции приняли участие свыше 1,089 млн человек, сообщал BFMTV со ссылкой на данные МВД. По данным Всеобщей конфедерации труда Франции (CGT), в протестах участвовали рекордные 3,5 млн человек. В тот день прошла девятая с начала обсуждения пенсионной реформы общенациональная забастовка, которая затронула работу метро, пригородных и межрегиональных пассажирских поездов. Во Франции было мобилизовано 12 000 полицейских, в том числе 5000 – в Париже.