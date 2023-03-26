Москалькова призвала правозащитников обратить внимание на действия полиции Франции
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международное правозащитное сообщество обратить внимание на нарушения, которые допускают французские силовики. По ее словам, к тому, что в протестах против пенсионной реформы приняли участие более 1 млн человек, привели жесткие действия полиции.
«Еще раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу: обратите наконец внимание на вопиющие нарушения права на свободу собраний, которые ежедневно демонстрируют силовые структуры!» – написала Москалькова в своем Telegram-канале, добавив, что Франция, по ее мнению, превратилась «в зону боевых действий».
«Что дальше? Воистину: увидеть Париж и умереть…» – написала она.
Москалькова ранее уже выражала озабоченность по поводу отношения полиции к демонстрантам в Париже, Нанте, Марселе, Ренне и других городах. 20 марта она написала, что против «десятков тысяч людей» применяют слезоточивый газ и водометы, а счет задержанных «идет на сотни». Она назвала протесты закономерными, поскольку пенсионная реформа «серьезно затрагивает социальные права миллионов трудящихся». Тогда уполномоченная обратилась к французской коллеге Клэр Эдон и международным правозащитным организациям с просьбой дать правовую оценку происходящего.
23 марта в протестах против пенсионной реформы во Франции приняли участие свыше 1,089 млн человек, сообщал BFMTV со ссылкой на данные МВД. По данным Всеобщей конфедерации труда Франции (CGT), в протестах участвовали рекордные 3,5 млн человек. В тот день прошла девятая с начала обсуждения пенсионной реформы общенациональная забастовка, которая затронула работу метро, пригородных и межрегиональных пассажирских поездов. Во Франции было мобилизовано 12 000 полицейских, в том числе 5000 – в Париже.
22 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн, утвердившему 16 марта в обход нижней палаты парламента законопроект о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. На следующий день, 17 марта, в национальное собрание Франции оппозиционные партии внесли два вотума недоверия правительству, однако в результате они не набрали нужного количества голосов.
Согласно плану правительства, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.