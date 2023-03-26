Газета
Общество

Москалькова призвала правозащитников обратить внимание на действия полиции Франции

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международное правозащитное сообщество обратить внимание на нарушения, которые допускают французские силовики. По ее словам, к тому, что в протестах против пенсионной реформы приняли участие более 1 млн человек, привели жесткие действия полиции.

«Еще раз обращаюсь к международному правозащитному сообществу: обратите наконец внимание на вопиющие нарушения права на свободу собраний, которые ежедневно демонстрируют силовые структуры!» – написала Москалькова в своем Telegram-канале, добавив, что Франция, по ее мнению, превратилась «в зону боевых действий».

«Что дальше? Воистину: увидеть Париж и умереть…» – написала она.

Ранее по теме: Президент Франции защитил повышение пенсионного возраста

Москалькова ранее уже выражала озабоченность по поводу отношения полиции к демонстрантам в Париже, Нанте, Марселе, Ренне и других городах. 20 марта она написала, что против «десятков тысяч людей» применяют слезоточивый газ и водометы, а счет задержанных «идет на сотни». Она назвала протесты закономерными, поскольку пенсионная реформа «серьезно затрагивает социальные права миллионов трудящихся». Тогда уполномоченная обратилась к французской коллеге Клэр Эдон и международным правозащитным организациям с просьбой дать правовую оценку происходящего.

23 марта в протестах против пенсионной реформы во Франции приняли участие свыше 1,089 млн человек, сообщал BFMTV со ссылкой на данные МВД. По данным Всеобщей конфедерации труда Франции (CGT), в протестах участвовали рекордные 3,5 млн человек. В тот день прошла девятая с начала обсуждения пенсионной реформы общенациональная забастовка, которая затронула работу метро, пригородных и межрегиональных пассажирских поездов. Во Франции было мобилизовано 12 000 полицейских, в том числе 5000 – в Париже. 

22 марта президент Франции Эммануэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн, утвердившему 16 марта в обход нижней палаты парламента законопроект о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. На следующий день, 17 марта, в национальное собрание Франции оппозиционные партии внесли два вотума недоверия правительству, однако в результате они не набрали нужного количества голосов.

Согласно плану правительства, пенсионный возраст во Франции будет повышаться с 1 сентября 2023 г. на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 г. Коснется это повышение французов, родившихся в сентябре 1961 г. и позже.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных