Президент Франции защитил повышение пенсионного возраста

Президент Франции защитил повышение пенсионного возрастаНо другие реформы до конца своего срока в 2027 году ему провести не удастся
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн, утвердившему 16 марта в обход нижней палаты парламента законопроект о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Об этом 22 марта глава французского государства заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2.
Если такой законопроект утверждается кабинетом без согласия парламента, по конституции палата голосует за доверие правительству. 20 марта правительство устояло с минимальным перевесом в девять голосов, но у президента возникло право распустить палату и провести досрочные выборы. На фоне массовых протестов против и самой реформы, и процедуры ее утверждения Макрон не стал сразу объявлять о поддержке правительства и сделал это только 22 марта.
Крупнейшими профсоюзами Франции на 23 марта назначена девятая с начала обсуждения пенсионной реформы общенациональная забастовка, которая затронет работу метро, пригородных и межрегиональных пассажирских поездов. Во Франции к этой дате мобилизовано 12 000 полицейских, 5000 – в Париже. Полиция допускает, что протестующих будет от 600 000 до 800 000.