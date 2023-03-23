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Президент Франции защитил повышение пенсионного возраста

Но другие реформы до конца своего срока в 2027 году ему провести не удастся
Илья Лакстыгал
Крупнейшими профсоюзами Франции на 23 марта назначена девятая с начала обсуждения пенсионной реформы общенациональная забастовка / JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил доверие правительству Элизабет Борн, утвердившему 16 марта в обход нижней палаты парламента законопроект о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Об этом 22 марта глава французского государства заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2.

Если такой законопроект утверждается кабинетом без согласия парламента, по конституции палата голосует за доверие правительству. 20 марта правительство устояло с минимальным перевесом в девять голосов, но у президента возникло право распустить палату и провести досрочные выборы. На фоне массовых протестов против и самой реформы, и процедуры ее утверждения Макрон не стал сразу объявлять о поддержке правительства и сделал это только 22 марта.

Крупнейшими профсоюзами Франции на 23 марта назначена девятая с начала обсуждения пенсионной реформы общенациональная забастовка, которая затронет работу метро, пригородных и межрегиональных пассажирских поездов. Во Франции к этой дате мобилизовано 12 000 полицейских, 5000 – в Париже. Полиция допускает, что протестующих будет от 600 000 до 800 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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