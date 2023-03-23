Президент Франции защитил повышение пенсионного возраста

Если такой законопроект утверждается кабинетом без согласия парламента, по конституции палата голосует за доверие правительству. 20 марта правительство устояло с минимальным перевесом в девять голосов, но у президента возникло право распустить палату и провести досрочные выборы. На фоне массовых протестов против и самой реформы, и процедуры ее утверждения Макрон не стал сразу объявлять о поддержке правительства и сделал это только 22 марта.