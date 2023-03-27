Власти Ставрополья сообщили о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого

Подробности гибели командира не уточняются. В Ставропольском государственном аграрном университете, выпускником которого был Лисицкий, сообщили, что он погиб в бою. Врио ректора вуза Владимир Ситников также отметил мужество, честь и достоинство военного. По его словам, «он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить Родину, оставаться в строю до победы».