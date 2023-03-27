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Власти Ставрополья сообщили о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого

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Погиб командир десантно-штурмового батальона Герой России Дмитрий Лисицкий. Об этом сообщил глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков.

«Погиб наш земляк, уроженец села Бурлацкого, почетный гражданин Благодарненского района и Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий», — написал Теньков в своем Telegram-канале.

Подробности гибели командира не уточняются. В Ставропольском государственном аграрном университете, выпускником которого был Лисицкий, сообщили, что он погиб в бою. Врио ректора вуза Владимир Ситников также отметил мужество, честь и достоинство военного. По его словам, «он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить Родину, оставаться в строю до победы».

Дмитрий Лисицкий получил звание Героя России в 2015 г. Он командовал 2-м десантно-штурмовым батальоном 247-го гвардейского особого кавказского казачьего десантно-штурмового полка. Как отметил Теньков, за время службы Лисицкий не раз принимал участие в боях, в том числе в Абхазии, Дагестане, Чечне, Югославии, Сирии и Донбассе. Военный также был участником спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных