Власти Ставрополья сообщили о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого
Погиб командир десантно-штурмового батальона Герой России Дмитрий Лисицкий. Об этом сообщил глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков.
«Погиб наш земляк, уроженец села Бурлацкого, почетный гражданин Благодарненского района и Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий», — написал Теньков в своем Telegram-канале.
Подробности гибели командира не уточняются. В Ставропольском государственном аграрном университете, выпускником которого был Лисицкий, сообщили, что он погиб в бою. Врио ректора вуза Владимир Ситников также отметил мужество, честь и достоинство военного. По его словам, «он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить Родину, оставаться в строю до победы».
Дмитрий Лисицкий получил звание Героя России в 2015 г. Он командовал 2-м десантно-штурмовым батальоном 247-го гвардейского особого кавказского казачьего десантно-штурмового полка. Как отметил Теньков, за время службы Лисицкий не раз принимал участие в боях, в том числе в Абхазии, Дагестане, Чечне, Югославии, Сирии и Донбассе. Военный также был участником спецоперации.