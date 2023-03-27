Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Графовка
Село Графовка Краснояружского района в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена хозпостройка. В селе нарушено газоснабжение», – сказано в сообщении.
22 марта Гладков сообщил об одном погибшем при обстреле села Борисовка Волоконовского района со стороны ВСУ. Им оказался сторож сельскохозяйственного предприятия, на территорию которого прилетело больше всего снарядов. Гладков выразил соболезнования родным и близким мужчины.
В Белгородской области с февраля действует бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе также введен режим «среднего уровня реагирования». Помимо Белгородской области такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Севастополе, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.